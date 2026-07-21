Halo Campaign Evolved, Beast of Reincarnation en meer naar Xbox Game Pass in juli 2026

Microsoft bracht eerder deze maand al een aantal games naar Xbox Game Pass, maar het bedrijf heeft voor het overige deel van juli en het begin van augustus 2026 nog meer gepland staan.

De grote klapper komt natuurlijk van Halo Studios dat op 28 juli Halo: Campaign Evolved op de service uitbrengt. Abonnees met een PC Game Pass of een Ultimate Game Pass kunnen er vanaf dag één mee aan de slag.

Een week (4 augustus) later volgt wellicht de verrassing van het jaar in de vorm van Beast of Reincarnation. De game wordt namelijk gemaakt door Pokémon-ontwikkelaar Game Freak en we zijn benieuwd of deze ontwikkelaar ons kan verrassen nu ze uit hun comfortzone stappen. Ook voor deze game is een PC Game Pass of Ultimate Game Pass vereist.

Dit zijn overigens niet de enige games die vanaf dag één van release op Xbox Game Pass zullen verschijnen. Zo verschijnt op 21 juli Shift at Midnight en volgt op 30 juli de dark fantasy-extraction-ARPG Mistfall Hunter.

Volledige lijst Xbox Game Pass games tweede deel juli/ begin augustus 2026

De volledige lijst met games die eind deze maand/ begin augustus zullen verschijnen, is als volgt!

Shift at Midnight (Cloud, Xbox Series S/X en PC) – 22 juli, Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Hell is Us (Cloud, Xbox Series S/X en pc) – 23 juli, Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Halo: Campaign Evolved (Cloud, console, handheld en pc) – 28 juli, Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Mistfall Hunter (Cloud, Xbox Series S/X en pc) – 30 juli, Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Corsair Cove (pc) – 31 juli, Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Heretic + Hexen (Cloud, console, handheld en pc) – 4 augustus, nu ook met Game Pass Premium; sluit aan bij Game Pass Ultimate en PC Game Pass

Beast of Reincarnation (Cloud, Xbox Series S/X, handheld en pc) – 4 augustus, Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Deze games verlaten de service op 31 juli

Ook zullen er een aantal games Xbox Game Pass verlaten, maar je kunt ze daarna nog wel met korting aanschaft, zo lang je een abonnement hebt. Het gaat om de volgende games:

Back to the Dawn (Cloud, console en pc)

Celeste (Cloud, console en pc)

Crusader Kings 3 (Cloud, console en pc)

Mount & Blade 2: Bannerlord (Cloud, console en pc)

My Friendly Neighborhood (Cloud, console en pc)

Rain World (Cloud, console en pc)

Sniper Elite Resistance (Cloud, console en pc)

Whiskerwood (pc)