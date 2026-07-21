Call of Duty Modern Warfare 4 bèta data en tijden onthuld

Activision heeft de data voor de Call of Duty: Modern Warfare 4 beta bekendgemaakt, evenals de platforms waarop deze beschikbaar zullen zijn.

De eerste Modern Warfare 4-bèta start op 21 augustus en is alleen beschikbaar voor spelers die Call of Duty: Modern Warfare 4 al hebben besteld op de PC, PlayStation 5 of Xbox Series S/ X. Deze beta is niet beschikbaar voor Nintendo Switch 2.

De open bèta, een week later op 28 augustus, is ook beschikbaar voor Switch 2 en is toegankelijk voor alle spelers, ongeacht of ze de game hebben besteld of niet. De tweede beta loopt van 28 augustus tot en met 1 september.

Modern Warfare 4 Beta: Inhoudsoverzicht

Maak je klaar om te landen op verschillende multiplayer-maps en in diverse spelmodi. Kies uit een breed scala aan gloednieuwe Operators, waaronder alle Operators uit de Vault Edition voor spelers die de Vault Edition vooraf bestellen. Ontgrendel maar liefst 19 verschillende wapens voordat je je stort in alles, van kleinschalige 3v3-gevechten tot massale tactische gevechten met tanks en meer. Test je vaardigheden in nieuwe en terugkerende modi, van Search & Destroy tot de gloednieuwe Kill Block, plus de Training Mobility Course.

Ervaar vloeiende bewegingen en de beste ballistiek in zijn klasse. Stel je eigen loadouts samen met de optionele hulp van Gunny en level omhoog terwijl je een breed scala aan wapens, Tacticals, Lethals, Field Upgrades, Perks en Killstreaks ontgrendelt.

En dat is nog maar het begin… verwacht binnenkort meer gameplay-informatie!

Call of Duty Modern Warfare 4 is nu te pre-orderen op PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X. Vanaf 28 augustus kun je de game ook voor de Nintendo Switch 2 aanschaffen. De game zelf verschijnt overigens op 23 oktober voor de eerder genoemde platforms.