Logitech G kondigt samenwerking aan met Call of Duty: Modern Warfare 4

Logitech G, een merk van Logitech en toonaangevend vernieuwer van gaming-technologieën en -apparatuur, maakt vandaag bekend dat het de officiële PC Peripheral Partner is van Call of Duty: Modern Warfare 4.

De samenwerking is ontwikkeld voor gamers die meer uit hun game-ervaring willen halen: betere prestaties, meer intensiteit en meer mogelijkheden om ieder potje naar een hoger niveau te tillen.

“Door samen te werken met Logitech G kunnen we de grenzen verleggen van hoe Call of Duty: Modern Warfare 4 aanvoelt, vanaf het eerste moment dat je het strijdveld betreedt tot de laatste seconden van een zwaarbevochten overwinning. Door de intensiteit van onze game te combineren met de innovatie, technische expertise en prestaties van Logitech G, geven we gamers nieuwe manieren om Call of Duty nog meeslepender te beleven. Deze samenwerking brengt gamers dichter bij de actie van Modern Warfare,” zegt Cody Neal, Head of Partnerships bij Activision.

Play for Prestige

Met de gezamenlijke campagne ‘Play for Prestige’ brengen Logitech G en Call of Duty: Modern Warfare 4 fans dichter bij de game dan ooit tevoren. De samenwerking houdt onder andere in:

• Unieke in-game items zoals een Logitech G-geïnspireerde weapon blueprint, charm en calling card.

• Community evenementen: neem deel aan Logitech G in-game challenges, streamer events en nog veel meer.

• Giveaways van iconische producten: maak kans op hoogwaardige gamingapparatuur gemaakt voor gamers die gaan voor de beste prestaties.

• Speciale onderdelen voor creators – Powered by Streamlabs: AI-aangedreven overlays, automatische highlight-opnames, gepersonaliseerde stream-automatiseringen en interactieve streaming companions, geïnspireerd door de wereld van Modern Warfare 4.

• LIGHTSYNC en Audio EQ – Powered by GHUB: profiteer van speciaal afgestemde instellingen in GHUB en laat apparatuur tot leven komen dankzij de directe LIGHTSYNC RGB-integratie.

“Deze samenwerking tussen Logitech G en Activision draait om het naar een hoger niveau tillen én vieren van iedere gamer in Call of Duty: Modern Warfare 4. Of je nu speelt voor je plezier of om te winnen, onze eigen technologieën in combinatie met het complete assortiment zijn ontworpen om de best mogelijke gameplay-ervaring te bieden. Samen maken we van iedere sessie een kans om te gamen met het motto: “Play for Prestige”. We kijken er enorm naar uit om nog meer energie en onvergetelijke momenten toe te voegen aan deze geweldige gamefranchise,” aldus Andrew Tagher, Head of Partnerships bij Logitech G.

Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026. Pre-orders zijn nu beschikbaar voor Xbox Series X|S en PlayStation 5. Pre-orders voor de Nintendo Switch 2 gaan later dit jaar van start. PC-gamers kunnen de game alvast bestellen via Battle.net en Steam.