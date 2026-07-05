Troy Baker zal vanaf dag één klaar staan voor The Last of Us Part 3

Hoewel Naughty Dog de volledige focus op Intergalactic: The Heretic Prophet lijkt te hebben, laat stemacteur Troy Baker weten The Last of Us Part 3 wel ziet zitten.

De acteur die de rol van Joel Miller vertolkte, laat in een gesprek met Insider Gaming weten dat hij als er ooit een The Last of Us Part 3 wordt gemaakt hij er de volle 100 procent voor gaat. Dit is voor hem ook het geval hij niet van de partij is in de game, want dan zal hij de game vanaf dag één zelf gaan spelen.

We moeten dus wel even zeggen dat het interview een gesprek is over een potentieel derde deel en volgens de stemacteur biedt de game genoeg ruimte om het verhaal van Joel verder te verkennen. Zo noemt hij het gat van 20 jaar dat in het eerste deel van The Last of Us zit, waarin Joel en zijn broer Tommy moeten zien te overleven in een post-apocalyptisch Amerika.

Op de vraag of Baker iets dergelijks ziet zitten antwoord hij heel enthousiast met:

“Ik zou overal voor openstaan. Als Neil besluit dat er een plek voor me is, dan heb ik inmiddels geleerd naar hem te luisteren, want hij is echt slim.

Er is iets prachtigs aan het mysterie rond wat er tussen Tommy en Joel is gebeurd, er is zoveel tijd verstreken, twintig jaar, je hebt zoveel mooie verhalen om uit te putten. Ik denk dat dat een geweldige basis vormt voor een verhaal.”

Maar hij opperde vervolgens dat het ook een andere kant op zou kunnen gaan, mogelijk een richting waar nog niemand aan gedacht heeft.

“Ik heb ook geleerd om Naughty Dog te vertrouwen, en misschien zit er wel een heel ander verhaal achter waar we nog niet aan gedacht hebben.

Ik laat Neil en Naughty Dog beslissen, als we vooruitkijken: kijken we terug? Gaan we iets opnieuw bekijken? Of blijven we het opnieuw uitvinden? Dat is hun beslissing.

Maar of het nu iets is dat jij speelt, of dat ik er samen met een controller in de hand bij ben, ik ben er vanaf dag één bij.”

In hetzelfde interview geeft de stemacteur te kennen dat een The Last of Us Part 3 voorlopig niet in zit, aangezien de studio nu de focus heeft op Intergalactic: The Heretic Prophet.