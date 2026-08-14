Art director Halo Combat Evolved noemt remake “verdomd lelijk”

Marcus Lehto staat bekend als de bedenker van Master Chief en mede-schepper van het Halo-universum, nadat hij als art director werkte aan het originele Halo: Combat Evolved.

Hij heeft onlangs via sociale media zijn mening gedeeld over de tekenstijl van de recente remake van Halo: Combat Evolved, Campaign Evolved.

Het grootste probleem is de Forerunner-architectuur in het spel, structuren gebouwd door het oude ras dat de Halo-ringen heeft gebouwd.

The main menu ring is the most offensive thing we see every time we boot up the game. It should feel massive, dark, mysterious, sinister, but also full of wonder. This new ring looks like a shiny new toy – out of scale, no mystery, damn ugly. — Marcus Lehto (@game_fabricator) August 13, 2026

“Hoewel de technologie van de Forerunners van metaal was (en niet van steen), was het ook oeroud, immens, levend en een graf voor de gruwelen die erin schuilgingen,” aldus Lehto, die de buitenkant van de nieuwe en originele Halo-ringen met elkaar vergeleek. “Het had honderdduizenden jaren van conflicten meegemaakt. Toch toont de game het als glimmend metaal dat eruitziet alsof het een paar jaar geleden is gebouwd.”

De ring in het hoofdmenu is het meest aanstootgevende wat we zien elke keer dat we de game opstarten. Het zou massief, donker, mysterieus en sinister moeten aanvoelen, maar ook vol verwondering. Deze nieuwe ring ziet eruit als een glimmend nieuw speeltje – buiten proportie, geen mysterie, afschuwelijk lelijk.”

Wat vinden jullie van de mening van Lehto? Laat het ons vooral weten in de reacties!