GTA 6 nu te pre-orderen, game-industrie verder onder druk en meer in nieuwsoverzicht 26

De warmste week ooit is eindelijk achter ons en om jullie wat op te frissen, hebben we het nieuws weer voor jullie op een rijtje gezet.

Nieuws

De week begon meteen met het heftige nieuws over de Steam Machine. De prijzen van de verschillende varianten werden dan ein-de-lijk bekend gemaakt en nu blijkt dat de goedkoopste versie maar liefst 1038 euro gaat kosten! Valve laat weten dat ze zelf ook niet hadden verwacht dat de hybride PC zo duur zou worden, maar door de veranderende markt niks anders kon.

In een bericht heeft Valve dan ook laten weten dat ze in 2023 al een idee hadden van wat de prijs van de Steam Machine zou worden, maar dat dit bedrag een stuk lager ligt dan wat het nu uiteindelijk is geworden.

Over hoge prijzen gesproken: Microsoft gaat de prijzen van de Xbox Series-consoles flink opschroeven. Overigens als je nog een 2TB Xbox Series X wil hebben, zal je snel moeten wezen, want deze gaat binnenkort uit de productie!

Overigens lijken de vorige prijswijzigingen van Sony en Microsoft al niet bepaald een goede impact te hebben. Microsoft zag dat er in de VS namelijk de minst verkochte consoles in mei werden genoteerd en Sony het minst sinds 2000!

Net na de lancering van de >Dreams, een game waarin jezelf een game kon ontwikkelen, verschenen er wekelijks de meest creatieve kunstwerken. Des te leuker is het om te zien dat de game anno 2026 nog steeds wordt gebruikt. Dit keer is het ApeMonekeyBoy die Marvel’s Wolverine na heeft gebouwd in de game van Media Molecule.

Um animador estudou as animações de Wolverine da Insomniac e refez os movimentos no Dreams 😱 A Playstation tem uma ferramenta poderosa na mão e deu zero suporte. Ficou muito bom o trabalho em cara. 📽️ u/ApeMonkeyBoy pic.twitter.com/2RfqCN0uPN — Ariel Combo (@arielsis) June 27, 2026

CD Projekt Red weet dat hun “herstelverhaal” na het debacle van de lancering van Cyberpunk 2077 nog steeds niet helemaal te boven is. Echter zijn ze ervan overtuigd dat ze dat met de release van The Witcher 4 meer dan goed zullen maken.

PlayStation 5-eigenaren die Halo: Campaign Evolved willen spelen, zullen een Xbox-account, inclusief gamertag nodig hebben. Daarnaast zal degenen met wie je de game in co-op speelt ook een Xbox-account moeten hebben. Dit doet Microsoft om de cross-progressie te kunnen stroomlijnen. Echter als je de game online speelt, zal je ook een PlayStation Plus-abonnement moeten hebben.

Mocht je nog een reden zoeken om Project Motor Racing weer eens op te starten dan geeft de GT Icons Pack wellicht een goede reden. De DLC bestaat namelijk uit diverse klassieke GT- en sportwagens uit de jaren ’60, ’70 en ’80.

Leuk nieuws als je uitkijkt naar de ritmische game Rhytm Paradise Groove, want sinds deze week is er namelijk een demo van de game te verkrijgen op de Nintendo Switch 2.

Ratatan, een andere ritmische game werd deze week helaas uitgesteld. De roguelike zou eigenlijk op 16 juli verschijnen, maar dat zal nu pas op 15 oktober gaan gebeuren.

Kojima Productions is al enige tijd met Microsoft bezig met de horrorgame OD en deze week vernamen we van de beste man dat de game “de grenzen van griezeligheid” gaat proberen op te zoeken en zelfs voorbij te streven. Volgens de bedenker van Metal Gear Solid en Death Stranding hebben games dit nog niet goed genoeg gedaan.

GTA 6 pre-orders en oppassen op oplichters!

GTA 6 komt dan echt op 19 november uit en deze week werden dan eindelijk de pre-orders voor de game toegelaten. Je kunt de standaard versie voor 80 euro kopen en de Deluxe editie voor 100 euro en die brengt extra missies naar de game. Overigens kun je wel een fysieke versie pre-orderen, maar in de doos zal echter een code zitten voor de digitale versie van de game.

Let goed op als je heel mooi nieuws over GTA 6 denkt te lezen: er zijn blijkbaar oplichters die gamers proberen over te halen om deel te kunnen nemen aan de bèta van GTA 6 te laten deelnemen. Via allerlei manieren proberen ze je gegevens te krijgen en vervolgens ransomware op je PC/ mobiele apparaat te kunnen zetten. Wees dus gewaarschuwd, want er komt geen bèta van GTA 6.

Mocht je voor GTA 6 dan wel (tijdelijk) willen overstappen naar de huidige generatie consoles dan raadt Rockstar aan om de game op de PlayStation 5 te spelen. Deze versie komt met ondersteuning voor de DualSense controllers, zoals haptische feedback en adaptieve triggers en 3D audio ondersteuning. Echter zal de PlayStation 5 Pro versie nog een stukje beter zijn doordat deze gebruik maakt van de PSSR feature.

Overigens heeft de releasedatum van GTA 6 ervoor gezorgd dat Lords of the Fallen 2 is uitgesteld naar begin 2027. De game zou eigenlijk in het derde of vierde kwartaal van 2026 verschijnen, maar die periode zit al vol genoeg. Mede door de release van GTA 6 natuurlijk.

Serie/ Films

Hideo Kojima heeft zich voor het eerst uitgelaten over de Death Strandig film. De film die wordt geregisseerd door Michael Sarnoski (A Quiet Place: Day One) wordt door de ontwikkelaar “een twee uur durende kunstwerk” genoemd.

Xbox wil niet alleen met hun gamedivisie een groei maken, maar ook met verfilmingen gaat het bedrijf uitbreiden. Nadat eerder al films van Minecraft verschenen, een serie van <strongstyle=”color: turquoise;”>Halo en Fallout wil men nu ook een film maken voor Sea of Thieves. Ze hebben er al een regisseur gevonden, namelijk Destin Daniel Cretton (die ook Spider-Man: Brand New Day voor zijn rekening nam). Naast de film over piraten staat er ook een verfilming van Call of Duty en een serie van Wolfenstein gepland.

Opmerkelijk nieuws: er komt namelijk een geanimeerde serie van Tetris. Van de puzzelgame van 30 jaar geleden (die daarna in nog heel wat varianten terugkwam) zal dus een TV-serie komen en daarbij zijn Marco Balsamo Tara, Sibel Demren en Chuck Williams betrokken. De laatste hielp ook bij Sonic the Hedgehog films. Het verhaal van Tetris: World Buiders draait om mysterieuze tetrimino’s die uit de lucht vallen, en een jong team van wereldbouwers moet zich aanpassen, evolueren en problemen oplossen te midden van deze crisis.

Trailers

Capcom heeft deze week tijdens de Capcom Spotlight livestream vijf minuten aan Omnimusha: Way of the Sword vrijgegeven en daarin liet men alles zien wat je over de game moet weten!

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Geruchten

Jason Schreier vermoedt dat God of War: Laufey niet heel lang op zich laat wachten en noemt het zelfs mogelijk dat de game in februari 2027 zal verschijnen. Het gaat overigens over een aanname en niet over eventuele bronnen die hem die zouden hebben gemeld.