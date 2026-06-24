GTA 6 het best op de PlayStation 5 en helemaal op de Pro

Rockstar promoot samen met Sony dat GTA 6 “het best is” op de PlayStation 5. Echter lijkt de Pro-versie van die console er nog een schep bovenop te doen.

De PlayStation 5-versie van GTA 6 maakt gebruik van de features van de console, zoals de haptische feedback en adaptieve triggers van de DualSense, nagenoeg geen laadtijden en de 3D audio van de console. Echter zal de PlayStation 5 Pro-versie nog iets meer aanbieden, namelijk ondersteuning voor PSSR (de verbeterde versie).

GTA 6 is CONFIRMED PS5 Pro Enhanced, It’s fair to expect PSSR will be implemented to boost the clarity to near-4K quality (at hopefully 60FPS) GTA 6 Online will NOT be available at launch, GTA 6 is launching as a single-player only experience. pic.twitter.com/wVOLomzEFG — Synth Potato🥔 (@SynthPotato) June 24, 2026

Wat die verbeteringen precies inhouden, is nog onduidelijk, maar gebaseerd op andere PS5 Pro-ondersteunde titels, zoals Resident Evil 9, kunnen spelers waarschijnlijk verbeteringen verwachten in zowel beeldkwaliteit als prestaties dankzij PSSR. Velen hopen nu al dat de verbeterde hardware ervoor zal zorgen dat GTA 6 een stabiele 60 fps haalt met behoud van een bijna 4K-beeldkwaliteit.

GTA 6 verschijnt dan eindelijk op 19 november voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Ook zal de game naar de PC komen, maar is het nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Vandaag werden de verschillende versies van de game onthuld en nu blijkt dat de fysieke versie van de game geen disk bevat en dat de ultimate edition extra missies voor de singleplayer met zich meebrengt.