Hideo Kojima wil met OD de grenzen van angstaanjagendheid verleggen

Hideo Kojima heeft grote plannen voor zijn aankomende horrorgame OD en wil de grenzen van griezeligheid verleggen, verder dan welke videogame dan ook.

OD, dat oorspronkelijk in 2023 werd aangekondigd, heeft grote namen in de cast, waaronder Sophia Lillis, Hunter Schafer en Udo Kier, en kan rekenen op de betrokkenheid van Jordan Peele, bekend van films als Get Out en Nope.

Waar griezelige videogames over het algemeen vrij braaf blijven en de grenzen van nachtmerries niet echt opzoeken, wil Kojima het groter en enger aanpakken dan wie dan ook.

Kojima wil OD zo eng mogelijk maken

In een interview met Entertainment Weekly onthulde Kojima hoe veel grote bedrijven zijn voorstel afwezen. Ze noemden hem “gek” en zeiden dat ze “het concept echt niet begrepen”, voordat Xbox uiteindelijk toch instapte.

Kojima legde uit dat hij “de grenzen van de ‘engheid’ die andere games hadden bereikt” wilde overschrijden. De titel moest “een singleplayer-game” worden die hij “zo eng mogelijk” wilde maken.

Dat kan voor sommige spelers te veel zijn, en Kojima maakt OD toegankelijker door een systeem te bedenken waarmee spelers verder kunnen spelen als het te eng wordt. Hij kan er echter niet veel meer over zeggen, omdat het te veel zou verklappen over het systeem.

Er is nog geen releasedatum voor OD bekendgemaakt en het kan nog wel een paar jaar duren voordat gamers in de narratieve nachtmerrie worden gestort.