Prijzen Xbox Series consoles stijgen behoorlijk

Microsoft heeft laten weten weer genoodzaakt te zijn om de prijzen van de Xbox Series S en X te moeten verhogen en dit keer zijn het significante prijsstijgingen!

Het bedrijf geeft aan dat de prijzen van hardware zijn gestegen door de opmars van AI (waar het bedrijf overigens ook verantwoordelijk voor is) en dat daardoor de prijzen van de Xbox Series-consoles per 1 augustus opnieuw zullen wijzigen. Overigens is het wel zo dat de prijswijzigingen voor nu alleen in de VS zijn aangekondigd, maar het lijkt een kwestie van tijd dat het ook hier in Nederland gebeurd. Onlangs werd er al een beeld geschetst dat Microsoft “honderden euro’s” per verkochte Xbox Series console zou moeten toeleggen, dus wat dat betreft zijn de prijswijzigingen verklaarbaar.

De prijzen van de Xbox Series consoles zijn vanaf 1 augustus als volgt:

Xbox Series S 512GB – $499,99 (was $399,99)

Xbox Series S 1TB – $599,99 (was $499,99)

Xbox Series X Digital – $749,99 (was $599,99)

Xbox Series X – $799,99 (was $649,99)

Je zult misschien gemerkt hebben dat de Xbox Series X met 2TB aan geheugen ontbreekt en dat klopt ook, want Microsoft gaat namelijk stoppen met het produceren van die variant. Zodra we de prijzen in euro’s vernemen, lees je het uiteraard op onze site!