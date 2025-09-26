Xbox Series nog duurder in VS, Steam gebruiker heeft 40.000 games en meer in overig nieuws week 39

Terwijl EA FC 26 net op de deurmat ploft en we kunnen kijken wat EA dit jaar heeft veranderd aan hun footie is het nu eerst tijd om de overige nieuwtjes van de week met jullie te delen!

Nieuws

Microsoft heeft de prijzen van de Xbox Series-consoles in de Verenigde Staten opnieuw verhoogd. Hierdoor is de Xbox Series X met 2 TB SSD ($799) 50 dollar duurder dan die van de PlayStation 5 Pro ($749). Gelukkig heeft de platformhouder vooralsnog geen plannen om de prijs ook in Europa te verhogen. Het is best opmerkelijk aangezien Microsoft, en de Xbox divisie, over het laatste kwartaal weer flink geplust hebben qua omzet. Zo steeg de omzet van het bedrijf naar $76,4 miljard en van de Xbox divisie met 13%.

Er zijn flink wat wijzigingen in Battlefield 6 doorgevoerd sinds de open bèta. Vooral de manieren van bewegen in combinatie met schieten is flink bijgeschroefd. Volgens content creator EnderFPS heeft Battlefield Studios het iets te hard aangepakt. Oordeel vooral zelf!

The #Battlefield6 movement nerfs in action. Stellar Blade krijgt weer een cross-over en het lijkt eentje te worden met Silent Hill f. Het enige wat ontwikkelaar op X heeft geplaatst is een afbeelding die veel weg heeft van de horrorgame.

Na de release van The Legend of Heroes: Trails in the Sky is er een video gevonden waaruit doet vermoeden dat het vervolg ook een remake gaat krijgen. De trailer is hier te vinden, maar geeft wel spoilers voor het eerste deel.

Sony geeft spelers in de toekomst de kans om met ontgrendelde Trophy’s exclusieve merchandise te kopen via het nieuwe Franchise Rewards-programma. Zo kunnen Ghost of Tsushima spelers een speldje of een t-shirt aanschaffen als ze de Mono No Aware-Trophy of Living Legends-Platinum Trophy. Het speldje kost overigens nog wel 28 euro en de t-shirt zelfs 33 euro, maar dan heb je ook wel een zeer exclusief item..

Mario Kart World heeft deze week een update gekregen die onder andere de P-schakels laat zien die spelers in de Free Roam modus hebben aangeraakt. Ook wordt daar de beste tijden van de game staan en ook kunnen spelers nu naar die schakels selecteren om er heen te kunnen reizen. Daarnaast brengt de update ook allerlei verbeteringen aan de online modus, zoals de mogelijkheid om Knockout Tour met je vrienden te kunnen spelen. Voor de volledige patchnotes moet je even naar deze site gaan.

De Steam-gebruiker Sonix Legend heeft maar liefst 40.000 (!) games in de digitale winkel van Valve gehaald. Mocht je denken dat dit genoeg is, heb je het mis: de beste heer heeft ook nog ruim 27.000 games op zijn wishlist staan! Dit zijn overigens geen free-to-play games, want dan zou de teller pas op 97.000 games staan!

3D Realms en ontwikkelaar Anshar Studios hebben laten weten dat de nieuwe Painkiller is uitgesteld naar 21 oktober. De game zou oorspronkelijk 9 oktober verschijnen, dus het valt gelukkig wel mee. De game komt overigens wel met een nieuwe modus genaamd Rogue Angel, waarvan je hieronder de eerste trailer kunt bekijken!

Nintendo heeft Drag X Drive voorzien van een update die lokale multiplayer aan de game toevoegt. Het is nu mogelijk om met maximaal acht spelers een lokale multiplayersessie te starten. Daarnaast fixt de update ook allerlei kleine bugs en voert het wat verbeteringen door.

Serie/ fimnieuws

Tijdens de Beyond the Strand stream van Hideo Kojima zijn er wat details over de verfilming van Death Stranding en de animatiefilm. Zo heeft de film van A24 een compleet nieuwe cast aan personages. Het speelt zich dus wel af in het universum van de games, maar dan met een nieuw verhaal.

De animatiefilm heeft de naam Mosquito gekregen en dat heeft te maken met het hoofdpersonage, die de “mogelijkheid heeft om iets van je af te pakken”, zoals een mug bloed kan pakken. Voor Mosquito werd dan ook de eerste teaser trailer vrijgegeven.

Trailers

We blijven nog even bij Kojima, want zijn studio werkt met Niantic Spatial samen om een augmented reality game te maken. Het gaat vermoedelijk om een Death Stranding spin-off al zijn de details nog zeer schaars. Wel is er een teaser trailer vrijgegeven.

Er is een dev diary van LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight vrijgegeven waarin diverse ontwikkelaars, maar ook DC-chef James Gunn aan het woord komen. Ze bespreken in het acht minuten durende filmpje wat voor hun de game zo uniek maakt.

Yooka-Replaylee heeft deze week een demo gekregen op de PC (Steam), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Spelers die de demo spelen, kunnen hun progressie meenemen naar de volledige game. Die staat op de planning voor 9 oktober en later dit jaar zal er ook een Nintendo Switch 2-versie verschijnen.

De controversiële game Palworld krijgt een spin-off, genaamd Palworld Palfarm. Het is volgens de makers een “cozy farming simulator. Daarin kunnen spelers de Pals verzamelen en ze op een boerderij aan het werk zetten. Daarnaast kunnen ze ook allerlei activiteiten doen, zoals vissen en koken. De game is voor nu alleen aangekondigd voor de PC (Steam).

Het Chinese Naked Rain werkt met Netease samen aan Ananta, een game die eigenlijk GTA combineert met anime. Het resultaat ziet er stiekem wel erg interessant uit en zal later deze week ook speelbaar zijn tijdens de Tokyo Game Show.

Avatar: Frontiers of Pandora krijgt op 19 december de From the Ashes uitbreiding. Die datum is niet toevallig gekozen, want op diezelfde dag verschijnt Avatar: Ashes Fire and Ash in de bioscopen. In de uitbreiding voor de game besturen So’lek, een ervaren Na’vi-strijder van de Trr’ong-clan. Volgens de ontwikkelaar brengt hij een duistere en persoonlijkere verhaal. De eerste trailer van de uitbreiding is hieronder te vinden.

De Fox Hunt modus voor Metal Gear Solid Delta Snake Eater zal op 30 oktober verschijnen. In de online modus moeten maximaal 12 spelers voor elkaar verbergen om de andere te verrassen met een aanval. De onderstaande video geeft meer tekst en uitleg over de modus.

Gran Turismo 7 heeft deze week weer een nieuwe update gekregen en die brengt onder andere vijf bolides, vijf evenementen en nieuwe achtergronden voor je foto’s aan de game toevoegt. Dit is dus niet de update die Sony liet zien tijdens de State of Play! Immers verschijnt die pas in december en is deze update al lang verkrijgbaar.

Tijdens een livestream van de Tokyo Game Show werd uitgebreid over de nieuwe Virtua Fighter gesproken door Yakuza-ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku. Je kunt de ruim 50 minuten durende show hieronder bekijken!

Wat gaan jullie dit weekend spelen? We hopen in ieder geval dat jullie ervan zullen genieten!