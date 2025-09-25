Saros, Wolverine, Code Vein 2 en meer in State of Play van 24 september

Helaas ging het wekkertje vanochtend te vroeg om een korte samenvatting te schrijven van de State of Play van gisteravond, maar hier is ie alsnog. De State of Play kende een aantal hoogtepunten met games als Saros, Code Vein 2 en Marvel’s Wolverine.

De show begon met beelden van de nieuwe game van Housemarque en de roguelike game verschijnt op 20 maart 2026. In Saros moeten spelers op de planeet Carcosa verkennen. Als ze dood gaan, zal deze wereld veranderen. In tegenstelling tot Returnal kunnen spelers nu wel permanente upgrades aan hun wapens toevoegen en is er een “second chance” perk te ontgrendelen, waardoor ze één keer dood kunnen gaan zonder daar voor te boeten.

De tweede game komt van Disco Elysium ontwikkelaar ZA/UM en is Zero Parades – For Dead Spies, die eerder al een hele korte onthulling kreeg. In de game kruip je in de huid van Hershel, waar je moet zien te waken voor verraad en paranoia. Check hier de trailer die de ontwikkelaar toonde.

Daarna volgde de onthulling van Microsoft Flight Simulator voor de PlayStation 5. Ook wordt er aan PlayStation VR 2 ondersteuning gewerkt, maar dat zal pas na de lancering van 8 december moeten komen.

Vervolgens was het de beurt aan de singleplayer van Battlefield 6, waarvan een nieuwe trailer werd vrijgegeven die wat dieper op de singleplayer in gaat.

Er komt een remaster van de eerste Deus Ex, dat stamt uit 2000 (PC) en in 2002 ook naar de PlayStation 2 kwam. De remastered belooft verbeterde visuals, moderne verbeteringen en aanpassingen voor de huidige generatie consoles.

Met de oktober maand in het vooruitzicht, moest er natuurlijk ook een griezelige game worden getoond. Die kwam er in de vorm van Halloween the Game, die helaas pas op 8 september zal verschijnen.

Eleventh Hour heeft laten weten dat de actie RPG Last Epoch naar de PlayStation 5 zal komen, inclusief de eerste grote uitbreiding genaamd Orobys. Check de trailer hieronder!

Sonic Racing: Crossworlds krijgt begin volgend jaar een DLC waarin Mega Man een grote rol in zal krijgen. Uiteraard hebben we ook nog een nieuwe trailer gekregen.

De releasedatum van Nioh 3 werd gisteravond door Team Ninja bevestigd middels een nieuwe trailer. We zijn erg benieuwd naar de game gezien de invloed van Ninja Gaiden op de serie.

Dynasty Warriors 3 krijgt een remaster en die zal op 19 maart 2026 verschijnen. In de trailer is goed te zien hoe veel beter de game er nu uit ziet!

Code Vein 2 was een van de grote verrassingen van de Summer Game Fest en tijdens de State of Play werd de releasedatum van de game onthuld. Vanaf 30 januari 2026 kunnen we met de game aan de slag!

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles verschijnt op 30 september en tijdens de State of Play kregen we nog even een trailer die laat zien wat voor een avontuur je te wachten staat. Verwacht overigens binnenkort de review van de game op onze site!

In Chromoscript: The Endless End stappen spelers in een boek waar al duizend jaar aan wordt gewerkt. Spelers moeten zien te ontsnappen door vijanden te verslaan en obstakels te ontwijken. De Metroidvania ziet er zeer interessant uit en de game wordt volgend jaar verwacht voor de PC (Steam) en PlayStation 5.

Crimson Desert, de open wereld actie-RPG van Pearl Abyss, heeft een releasedatum gekregen en dat is op 19 maart 2026!

Sony kwam ook met nieuwe hardware in de vorm van draadloze Pulse Elevate Wireless Speakers. De draadloze boxen kunnen voor de PC, PlayStation 5 en zelfs PlayStation Portal worden gebruikt en je nog meer in de digitale werelden zuigen. Ze zijn vanaf volgend jaar verkrijgbaar in het wit en zwart, maar helaas is er nog geen prijs bekend.

Daarnaast werden ook de PlayStation Plus-games voor oktober onthuld en dat zijn Alan Wake 2, Cocoon en Goat Simulator 3. Ook werd bekend dat The Last of Us Part 2 Remastered op 26 september (The Last of Us dag) aan de catalogus voor PlayStation Plus Premium en Extra zal worden toegevoegd.

De Gran Turismo serie heeft maar liefst 100 miljoen exemplaren verkocht en in december wordt een grote Spec III update voor Gran Turismo 7 verwacht. Deze voegt nieuwe bolides, circuits (waaronder de Abu Dabi F1 circuit) en nog veel meer!

God of War kwam ook voorbij tijdens de State of Play, maar helaas niet in de vorm van een nieuwe game. Helaas wordt de viering van het twintig jarige bestaan van de serie (vooralsnog) alleen gevierd met een speciale DualSense controller.

Tot slot was de afsluiter Marvel’s Wolverine en dat was eigenlijk geen verrassing, maar alsnog een hele aangename verschijning. De game ziet er mega vet uit en bevat een aantal oude bekende van Logan. Check de trailer vooral, maar ook de dev diary die erna werd getoond!