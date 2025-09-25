Alan Wake 2, Cocoon en Goat Simulator 3 zijn de PlayStation Plus-games van oktober

Sony heeft laten weten dat Alan Wake 2, Goat Simulator 3 en Cocoon de PlayStation Plus-games zijn voor oktober.

Alan Wake 2 kwam in 2023 en werd geprezen door het verhaal en natuurlijk de bizarre plotpunten en gameplayelementen. Mocht je de game nog niet hebben gespeeld, is dit de kans om het alsnog te doen. Mocht je het te spannend vinden, is wellicht Goat Simulator 3 wat voor je. De game draait eigenlijk om zo veel mogelijk chaos te maken met geiten in de open wereld genaamd Sangora.

Cocoon is daarentegen een indie pareltje, waarin spelers het volgende level in een bal op hun rug dragen en tijdens het spelen van de game een kosmisch mysterie oplossen. Alle games zijn vanaf 7 oktober verkrijgbaar voor alle PlayStation Plus-abonnees.

Tot dan heb je dus nog de tijd om de games van deze maand te scoren en dat zijn Psychonauts 2, Stardew Valley en Viewfinder. Overigens maakte Sony ook nog bekend dat The Last of Us: Part 2 remastered vanaf 26 september (The Last of Us dag) aan de catalogus voor PlayStation Plus Premium en Extra leden zal worden toegevoegd.