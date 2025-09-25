Forza Horizon 6 aangekondigd en dat speelt zich af in Japan

Er werd al enige tijd gespeculeerd over een nieuwe Forza Horizon en vandaag werd Forza Horizon 6 tijdens de Xbox Tokyo Game Show. Uiteraard werd het daar aangekondigd omdat de game zich in Japan afspeelt.

De game is in ontwikkeling voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X, maar zal eerst naar de Xbox-platformen komen, voordat het naar de console van Sony komt. Er werd ook een korte teaser trailer van de game vrijgegeven, die ironisch genoeg geen enkele bolide lijkt te bevatten.

In een bericht op de officiële Xbox site laat art director Don Arceta weten dat de game zowel stedelijke als natuurlijke omgevingen zal bevatten.

“Van de neonlichten en hoge gebouwen van Tokio – een van onze meest gedetailleerde en gelaagde omgevingen tot nu toe – tot de rust en natuurlijke schoonheid van Japans landelijke en bergachtige gebieden: we denken dat spelers weggeblazen zullen worden door de open wereld van Japan die we hebben gebouwd.”

Uiteraard zullen ook de verschillende seizoenen weer aanwezig zijn in de game en begin volgend jaar zal er meer van de game worden getoond. De Forza Horizon serie staat bekend om zijn arcady racegames, waarin toernooien worden gehouden in de vorm van festivals. Eerdere delen vonden plaats in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Mexico.