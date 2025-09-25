Xbox Tokyo Game Show presentatie hier live te volgen

Xbox komt om 12:00 met een Tokyo Game Show presentatie en die kun je hier live volgen. Krijgen we dan eindelijk de onthulling van Forza Horizon 6?!

De show begint om 12:00 (Benelux tijd) en daarin zullen allerlei games van verschillende bedrijven, waaronder Japanse en andere Aziatische ontwikkelaars. Het is nog niet bekend hoe lang de show gaat duren, maar het lijkt erop dat er veel games worden getoond.

Als wij een paar voorspellingen mogen doen, zetten wij ons geld in ieder geval neer op Ninja Gaiden 4 (dat op 21 oktober verschijnt). Wellicht dat Persona 4 Revival en Yakuza Kiwami 3 ook nog de revue zullen passeren? We zullen het vanmiddag allemaal gaan beleven!