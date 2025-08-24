Forza Horizon 6 wordt mogelijk tijdens Tokyo Game Show onthuld

Met speculatie dat Forza Horizon 6 zich in Japan afspeelt, zou het ook wel logisch zijn dat de game op Tokyo Game Show wordt onthuld?!

Diverse media claimen namelijk dat Forza Horizon 6 tijdens Tokyo Game Show 2025 zal worden onthuld. Zo meldt Windows Central papieren te hebben ingezien waarin wordt gesuggereerd dat de game volgende maand wordt aangekondigd.

De website schrijft namelijk

“We hebben officiële documenten gezien die sterk suggereren dat Forza Horizon 6 daadwerkelijk gepland staat om aangekondigd te worden tijdens de Tokyo Game Show van 2025, een jaarlijkse gaming-gerichte conferentie die eind september in Japan van start gaat.”

Dit bericht wordt bevestigd door insider NatetheHate, die in zijn bericht op X ook laat weten niet zeker te zijn of de game ook naar de Nintendo Switch 2 zal komen.

Accurate — barring any late pivots. Intent is to announce Forza Horizon 6 at this year’s Tokyo Game Show — which takes place in late September. The game’s setting is Japan — making TGS an apt venue for reveal. Before you ask: No. I have not heard of a Switch 2 version. https://t.co/rsvyjqt9MA — NateTheHate2 (@NateTheHate2) August 24, 2025

De geruchten rondom een Forza Horizon in Japan komen niet helemaal uit het niets. Vorige week was er een Australische auto-importeur die per ongeluk de setting voor Forza Horizon 6 verklapte, maar deze informatie ook weer snel verwijderde. En waar kun je zo’n game beter aankondigen dan in het land zelf?!

De Tokyo Game Show vindt plaats van 25 tot en met 28 september. Hoewel het plausibel klinkt willen we jullie wel waarschuwen om het geheel nog met een korrel zout te nemen!