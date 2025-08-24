Nightdive Studios ziet vernieuwde versie van Eternal Darkness wel zitten

Nightdive Studios staat bekend van de remaster van System Shock 2 en de vernieuwde versie van de Quake games. De ontwikkelaar zou maar al te graag werken aan een vernieuwde versie van Eternal Darkness: Sanity’s Requiem.

Althans als het aan CEO Stephen Kick ligt, die aan Shacknews laat weten graag aan een vernieuwde versie van de horrorgame te werken. Naast de horrorgame van Nintendo en Silicon Knights heeft hij ook interesse in No One Lives Forever.

“Die game zit al die tijd vergrendeld achter de GameCube- en Nintendo-muur, en dat is een game die ik persoonlijk erg graag opnieuw zou uitgeven.”

Het is niet duidelijk of hij al contact met Nintendo heeft gehad over een mogelijke heruitgave. Om dit te kunnen realiseren zou het bedrijf toch echt eerst daar goedkeuring moeten zien te regelen.

Eternal Darkness: Sanity’s Requiem kwam in 2002 uit op de GameCube en werd gemaakt door Silicon Knights dat later nog Too Human maakte, maar inmiddels al jaren is opgedoekt. De game viel voornamelijk op doordat Nintendo de game uitgaf en juist bekend stond vanwege hun familievriendelijke games.

Dat was voor Eternal Darkness dus helemaal niet het geval, want de horrorgame kende een behoorlijk gestoord verhaal. Daarnaast beschikten spelers over een ‘sanity-meter’, waardoor spelers steeds vreemdere dingen zagen gebeuren, nadat ze al veel griezelige momenten hadden beleefd. Deze momenten varieerde van typische horrorelementen in de game tot een scherm dat verscheen waarop stond dat het opslagbestand was gewist.

Het lijkt ons in ieder geval sterk dat het Nightdive Studios ook daadwerkelijk gaat lukken om de game te mogen maken. Tenzij ze een goede deal met Nintendo weten te sluiten?!