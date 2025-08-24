Wild Blue Gamescom trailer lijkt wel erg op Star Fox

We wisten dat Wild Blue van Chuhai Labs op Star Fox geïnspireerd was, maar dit lijkt wel echt heel erg op Nintendo’s game, toch?!

De game heeft echt veel gelijkenissen met de Star Fox en is volgens de ontwikkelaar “een on-rails avontuur uit de jaren ’90 in een nieuw jasje”. Spelers stappen in de vliegtuig van Bowie Stray, die samen met Thorne, Roe en Chuck de wereld moeten redden. De hoofdpersonages zijn ook dieren net als in de game van Nintendo. Het is eigenlijk ook niet vreemd als je bedenkt dat Chuhai Labs is opgericht door Giles Goddard, die programmeur was van Star Fox (dat in Europa bekend stond als Starwing).

Wild Blue heeft nog geen releasedatum gekregen, maar is in ontwikkeling voor PC (Steam).