Sony gaat PSSR updaten, gamedivisie Niantic verkocht en meer in overig nieuws week 11

Hoewel er bij ons hard wordt gewerkt aan diverse reviews was er deze week weer genoeg ander nieuws. Uiteraard hebben we het weer voor jullie samengevat!

Nieuws

De PlayStation 5-versie van Indiana Jones and the Great Circle heeft een verificatie gekregen van het ESRB. Dat betekent over het algemeen dat een releasedatum niet meer lang op zich laat wachten! Volgens de laatste geruchten zou de game zelfs al op 17 april voor de console van Sony moeten verschijnen.

Spelers van Control die de Hideo Kojima missie nog niet gespeeld hebben, kunnen hem nu alsnog spelen. De ‘Dr. Yoshimi Tokui’s Guided Imagery Experience’ was voorheen alleen verkrijgbaar voor degene die de Digital Deluxe editie op de PlayStation 4 bestelde, maar is middels update 1.30 voor iedereen speelbaar.

Niet iedereen is een voorstander van AI (kunstmatige intelligentie), maar Sony experimenteert met een hele interessant project. Het bedrijf wil namelijk AI gebruiken om hun gamepersonages vragen van fans te laten beantwoorden.

Sony werkt met AMD samen om PSSR een FSR4-achtige upgrade te krijgen. Die upscaletechniek kan op dit moment nog alleen worden gebruikt bij RX 9070-videokaarten, maar volgend jaar ook met de PlayStation 5 Pro.

Split Fiction is sinds 6 maart verkrijgbaar en in de eerste 2 dagen zijn er één miljoen exemplaren van de game over de toonbank gegaan. Later deze week zou de game zelfs de mijlpaal van 2 miljoen verkochte exemplaren bereiken!

Sony heeft een Astro Bot PlayStation 5 bundel onthuld en die is al sinds deze week verkrijgbaar. Heb je de Game of the Year van vorig jaar nog niet gespeeld en nog geen PlayStation 5 in huis hebben? Dan is dit je kans!

Astro and his mothership, together 🤖🚀 Announcing the PS5 console Astro Bot Bundle, including the console itself and Astro’s biggest adventure yet. Available at select retailers globally starting this week. pic.twitter.com/66D0CjA759 — PlayStation (@PlayStation) March 10, 2025

Mocht je liever een andere game willen hebben, kun je wellicht even naar de Mega Maart-uitverkoop in de PlayStation Store kijken. Daar zijn een hoop games voorzien van een flinke korting (oplopend tot 75 procent).

PlayStation Store’s Mega March promotion starts tomorrow, March 12. Find out what’s in store 👀 https://t.co/gWV8e7dbGX pic.twitter.com/gP8LQRWKCF — PlayStation (@PlayStation) March 12, 2025

Palworld krijgt later deze maand cross-play ondersteuning. Hierdoor kun je met vrienden spelen die de game op een ander platform spelen. Ook kun je nu Pals naar andere werelden sturen. Mocht je de game nog niet hebben, is deze met 25 procent korting te krijgen in de PlayStation Store en Steam.

🚨Palworld’s Crossplay Update coming in late March!🚨 Multiplayer across all platforms and world transfer for Pals 🚚 To celebrate the update, Palworld is 25% off on the PS Store and Steam!

Don’t miss it 🎁 PS Store: https://t.co/REZemF7ymX Steam: https://t.co/mOTG66p6al pic.twitter.com/AYbndvOB6i — Palworld (@Palworld_EN) March 12, 2025

Scopely heeft de gametak van Pokémon Go-ontwikkelaar Niantic voor 3,5 miljard dollar overgenomen. Het moet nog wel goedgekeurd worden door alle waakhonden, maar zodra dit gebeurt heeft het bedrijf de rechten van games Pokémon Go, Pikmin Bloom en Monster Hunter Now in handen.

Moon Studios zal No Rest for the Wicked zelf gaan uitgeven. Het bedrijf bracht de game, in samenwerking met Take-Two Interactive indielabel Private Division uit in Early Access. Echter werd dit label vorig jaar verkocht door Take-Two en werkt de ontwikkelaar achter de Ori-games nu voortaan helemaal onafhankelijk.

Blizzcon zal ook dit jaar niet worden gehouden, maar volgend jaar september zal het wel terugkeren. Waarom het event dit jaar niet doorgaat, is niet bekend.

Serie/ fimnieuws

Tijdens SXSW vorig weekend hielden enkele acteurs en regisseurs van de tv-serie van The Last of Us een panel over het tweede seizoen. Mocht je geïnteresseerd zijn, kun je die in zijn geheel nog eens terugkijken.

In het tweede seizoen van de serie stapt Kaitlyn Dever in de schoenen van Abby, die in de game al veel haat over zich heen kreeg. In een interview met Screen Rant laat Dever weten zich bewust te zijn van de haat die het personage over zich heen krijgt.

De Fallout serie hintte aan het einde al dat het tweede seizoen in Las Vegas gaat plaatsvinden en deze week werden de eerste setbeelden gespot waarin duidelijke referenties naar de stad te vinden zijn.

Volgende maand zal de animatieserie van Devil May Cry naar Netflix komen en deze week kwam er een nieuwe video uit, met Last Resort van Papa Roach als achtergrondmuziek!

Trailers

Dotemu en Guard Crush Games, bekend van Streets of Rage 4, hebben hun nieuwste game uit de doeken gedaan. De fantasy-brawler Absolum wordt later dit jaar verwacht voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch.



T-1000 maakt onderdeel uit van de Kombat 2 Pack van Mortal Kombat 1 en zal vanaf 18 maart verkrijgbaar zijn voor eigenaren ervan, net als Khaos Reign-bezitters. In een video zien we hem in actie.

Tijdens de Humble Games Showcase werd een game geïnspireerd op Star Fox onthuld. Hoewel er geen gameplay werd getoond, zal de studio van Giles Goddard (die ook programmeur was voor de originele Star Fox) binnenkort iets gaan tonen van Wild Blue.

FuturLab laat je weer lekker allerlei dingen schoonmaken in Powerwash Simulator 2. De game wordt later dit jaar verwacht voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Check hieronder de eerste trailer.