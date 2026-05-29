Aankomende Game Pass-titels duiken op voorafgaand aan de Xbox Showcase

Oplettende fans hebben opgemerkt dat de sectie ‘Binnenkort beschikbaar’ van Xbox Game Pass is bijgewerkt. Er zijn namelijk een aantal nieuwe games verschenen, waaronder Clockwork Revolution en Fable.

Gezien de timing van deze toevoegingen, denken velen dat elk van deze games mogelijk te zien zal zijn tijdens de aankomende Xbox Games Showcase op 7 juni 2026, waarbij een releasedatum ook een reële mogelijkheid is.

Er worden constant nieuwe titels toegevoegd aan de sectie ‘Binnenkort beschikbaar’ van Xbox Game Pass, maar de nieuwste reeks maakt fans bijzonder enthousiast, en terecht. Zoals Reddit-gebruiker Weird-Judge-4578 als eerste opmerkte, hebben games in deze categorie normaal gesproken een releasedatum, maar deze keer zijn er plotseling verschillende titels verschenen met een volledig onbekende releasedatum, waaronder:

Clockwork Revolution

Resonance: A Plague Tale, Legacy

Tropico 7

Fable

There Are No Ghosts At The Grand

Armatus

Witchbrook.

Opvallend dat Fable er tussen staat, aangezien de game deze week nog werd uitgesteld tot februari 2027. De rest ziet er in ieder geval veelbelovend uit, toch?