Xbox kent nog steeds dalende cijfers

Microsoft heeft al flink wat dingen gewijzigd en lijkt een nieuwe koers te varen met Xbox, maar dat is nog niet terug te zien in de cijfers.

Het bedrijf deelde namelijk de cijfers van het afgelopen kwartaal (eindigend op 31 maart) en dat is voor hun het derde kwartaal van het fiscale jaar. Daarin viel te lezen dat de inkomsten uit diensten en Xbox-content met vijf procent zijn gedaald ten opzichte van dezelfde periode van afgelopen jaar. Ook de verkoop van hardware blijf achteruit gaan met maar liefst 33 procent ten opzichte van vorig jaar.

Deze trend is al enige tijd gaande bij de platformhouder, want in het tweede kwartaal waren de percentages, respectievelijk vijf en 32 procent. In het eerste kwartaal was er nog een kleine stijging van één procent op content en diensten, maar een daling van 29 procent op verkopen van hardware.

In februari werden er dan ook rigoureuze veranderingen in de top van Xbox doorgevoerd en ging Phil Spencer met pensioen en stapte Sarah Bond op. Daar kwam Asha Sharma voor terug en die lijkt wel goede dingen voor het merk Xbox te doen. Zo verdween de naam Microsoft Gaming, werd de nieuwe generatie Xbox al geteased (waarover we binnenkort meer informatie krijgen) en werd er een prijsverlaging voor Xbox Game Pass Ultimate doorgevoerd. Ook schijnt er nog een goedkopere “instapversie” van Xbox Game Pass te komen, maar die is nog niet officieel door het bedrijf uit de doeken gedaan.

Dit zal natuurlijk pas op de lange termijn zijn vruchten af werpen. Voor het huidige en laatste kwartaal van het fiscale jaar verwacht Microsoft in ieder geval nog steeds dalingen.