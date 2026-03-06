Volgende generatie Xbox heet Project Helix en speelt ook PC-games

Microsoft heeft officieel bevestigd dat de volgende generatie Xbox ook PC-games zal afspelen en onder de naam Project Helix door het leven gaat.

De nieuwe Xbox CEO Asha Sharma heeft als doel om Xbox weer helemaal op de kaart te zetten en daarin lijkt de focus van het bedrijf op de volgende generatie console te liggen. In een bericht op social media geeft de CEO te kennen dat de volgende Xbox project Helix heet en ook PC-games zal spelen. De hybride console zal na eigen zeggen “voorop lopen op het gebied van prestaties en je Xbox- en pc-games spelen”.

Great start to the morning with Team Xbox, where we talked about our commitment to the return of Xbox including Project Helix, the code name for our next generation console. Project Helix will lead in performance and play your Xbox and PC games. Looking forward to chatting about… pic.twitter.com/Xx5rpVnAZI — Asha (@asha_shar) March 5, 2026

Overigens zijn er verder geen details van de console onthuld, dus een releasedatum en prijs zijn we nog verschuldigd. We weten wel dat de hardware wederom door AMD zal worden gemaakt. Daar werd al stevig gehint dat de console een open platform zou worden en onlangs liet Epic Games nog doorschemeren dat hun platform van de eerste dag op de console zou moeten draaien.

De nieuwe Xbox zou volledig op Windows draaien die aangepast is voor tv’s en grote schermen, al kunnen spelers deze ook verlaten om de volledige Windows-OS te gebruiken. Er werd daarop gesuggereerd dat gebruikers mogelijk niet meer hoeven te betalen voor online multiplayer.

Kijken jullie al uit naar de volgende Xbox? Of zijn jullie er nog (lang) niet klaar voor?