Epic Games Store zal op de nieuwe Xbox moeten draaien

Steve Allison, de chef van de Epic Games Store, heeft in een interview laten weten dat het de bedoeling is dat hun digitale winkel vanaf de lancering op de nieuwe Xbox zal draaien.

In een interview met Game File laat Allison het volgende weten over de digitale winkel van Epic Games op de nieuwe Xbox:

“We zijn absoluut van plan om op de nieuwe Xbox-hardware te verschijnen, want tenzij hun beleid of standpunt daarover verandert, hebben ze ons laten weten dat ze dat zullen verwelkomen. En we zullen er vanaf dag één bij zijn. Dat betekent waarschijnlijk dat we moeten voldoen aan hun eisen en een soort software moeten ontwikkelen om dat te ondersteunen.”

Waar de Epic Games Store op PC-handhelds je omleidt naar de PC-versie van de launcher, zal die voor de nieuwe Xbox een “native” applicatie gaan krijgen. Bovendien geeft Epic Games hiermee de eerste bevestiging dat de volgende Xbox een hybride console gaat worden. Volgens geruchten is niet alleen Microsoft daar zelf mee bezig, maar zijn ook andere bedrijven als Lenovo en Asus met dergelijke apparatuur bezig.