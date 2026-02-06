Ubisoft heeft mogelijk een Assassin’s Creed co-op game hebben geannuleerd

De reorganisatie van Ubisoft heeft geresulteerd in de annulering van een zes games. Een daarvan is de remake van Prince of Persia: Sands of Time en een ander zou een co-op game van Assassin’s Creed zijn.

Dat claimt het Franse Origami, dat heeft vernomen dat de co-op game bij Ubisoft intern Assassin’s Creed League zou heten. De co-op game zou oorspronkelijk bedoeld zijn als DLC voor Assassin’s Creed: Shadows, maar uitgegroeid zijn tot standalone game. Echter zou er nu zo veel tijd en resources in de game worden gestopt dat Ubisoft het te riskant vinden. De uitgever zou bang zijn dat de game niet zou kunnen voldoen aan hun criteria en daarom maar er vanaf zien. Dit ondanks dat er een alfatest van de game gepland zou zijn voor mei.

Echter zou het bedrijf nog wel overwegen om wat elementen van de game willen bewaren om die eventueel in een volgende deel te kunnen gebruiken.

In Assassin’s Creed League zou het de bedoeling zijn dat vier Assassin’s samen zouden werken om verschillende missies te voltooien. Helaas zullen we dit dus (voorlopig) niet gaan meemaken. Wat vinden jullie van de keuze van Ubisoft?