Valve wacht nog af met Steam Machine, Baldur’s Gate 3 krijgt tv serie en meer in overig nieuws week 6

De eerste week van februari was weer een behoorlijk pittige. Zo had Nintendo hun eerste Direct, maar was er ook nog een hoop ander nieuws. Hier komt ie weer!

Nieuws

Valve heeft in een bericht laten weten dat ze de prijzen van de Steam Machines en de releasedatum nog aan het overwegen zijn. Toen zij de hybride PC/ console in november aankondigde hoopten zij al snel duidelijkheid te kunnen geven. Echter hebben de stijgende prijzen van RAM-geheugen roet in het eten gegooid en wil het bedrijf zich daar nog even verder in gaan verdiepen. De vernieuwde Steam Machines zullen nog steeds in de eerste helft van dit jaar moeten verschijnen.

Nioh 3 is volgens een video van Sony maar zes maanden exclusief voor de PlayStation 5. Dit zou betekenen dat de actie-RPG van Team Ninja vanaf augustus al op andere platformen kan verschijnen.

De Switch versie van Apex Legends zal vanaf 4 augustus niet meer speelbaar zijn. Dit hebben Respawn en EA laten weten op de officiële website. De Switch 2-versie van de game, die in augustus verscheen, zal wel gewoon online blijven.

Hey legends, we want to share an important update about Apex Legends on the Nintendo Switch. Season 29 will be the final update for Apex Legends on Nintendo Switch. Future seasons of Apex Legends will continue to be available on Nintendo Switch 2. – Starting August 4, 2026… — Apex Legends (@PlayApex) January 30, 2026

De Game Awards van dit jaar zal in de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 december worden gehouden. Het event vindt plaats in het Peacock theater in Los Angeles.

📅 Save The Date 🏆 @TheGameAwards Live from @peacock_theater in Los Angeles 📍 Thursday, December 10, 2026 More details later this year ✨ pic.twitter.com/uKLVnw6gWU — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 2, 2026



Fallout 76 fans zijn niet blij met de nieuwste DLC, genaamd Mojave Bundle. Daarin zit de power armor die Maximus droeg in het vorige seizoen van de TV serie. Echter waar spelers normaal gesproken hun Atoms kunnen gebruiken om microtransacties aan te schaffen, is deze bundel buiten de Atomic Store gelaten. Het enige wat ze nu kunnen doen, is 30 euro neerleggen voor de bundel.

Welcome to the Mojave, Wastelanders. Get this New Vegas inspired bundle in the Xbox, Steam, and PlayStation Stores now! #Fallout76 pic.twitter.com/FcZ7TFB8Qc — Fallout (@Fallout) January 29, 2026

Ubisoft heeft weer afscheid moeten nemen van een “veteraan”. Luc Couture, die 24 jaar bij de uitgever werkte, was toe aan iets anders en heeft inmiddels zijn laatste dag bij Ubisoft al gehad.

Ghost of Yotei werd volgens Sony beter verkocht dan diens voorganger in dezelfde periode van verkoop. Op 3 november waren er 3,3 miljoen exemplaren van de game verkocht, maar hoe dat nu zit is niet bekendgemaakt. Sony meldt dat de game in ieder geval “een significante” rol had bij de goede cijfers van het afgelopen kwartaal. Daarin werden ook negen miljoen PlayStation 5-consoles verkocht, waardoor het totaal op ruim 90 miljoen staat.

Final Fantasy 7 Rebirth werd gisteren officieel aangekondigd voor de Nintendo Switch 2, maar uiteraard verschijnt de game ook op 3 juni voor de Xbox Series S/ X.

Final Fantasy VII Rebirth, the second game in the remake trilogy, arrives on Nintendo Switch 2 and Xbox on June 3, 2026! Pre-orders start today with up to 20% off in select regions. pic.twitter.com/nscAxr6t10 — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) February 5, 2026

Hideo Kojima heeft op social media een mogelijke hint geplaatst voor een onthulling. De ontwikkelaar plaatste namelijk een foto met daarbij de tekst dat hij voor het eerst in acht maanden weer een video aan het editen is. Nu er mogelijk een State of Play op komst is, vermoeden wij dat hij iets gaat tonen. Of is het toch een trailer voor de PC-versie van Death Stranding 2: On the Beach?!

Editing for the first time in…8 months?😢 pic.twitter.com/crHVaP7HIl — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) February 5, 2026

Serie/ Films

Goed nieuws voor degene die uitkeken na de Harry Potter serie. Volgens de CEO van HBO zal de serie “begin 2027” op de streamingsdienst draaien. Bloys geeft aan dat het nog net te vroeg is om te zeggen of dat januari, februari, maart of april zal worden. Wel wordt het eerste seizoen inmiddels al opgenomen in het Verenigd Koninkrijk.

Alastair Duncan zal de rol van Mimir weer gaan vertolken, maar dan nu in de Amazon serie God of War. Duncan verzorgde die rol ook al voor de gelijknamige games van Santa Monica Studios. Daarnaast heeft Amazon ook acteurs gevonden voor de rollen van Brok en Sindri, die zullen namelijk door Danny Woodburn en Jeff Gulka naar het kleine scherm worden gebracht.

Het derde seizoen van The Last of Us wordt ook zeer waarschijnlijk het laatste seizoen. Voor ons gamers is dat misschien niet heel verrassend, gezien de gebeurtenissen van The Last of Us: Part 2. Echter lijkt HBO-topman Casey Bloys de deur niet helemaal dicht te willen doen. Hij geeft in een interview te kennen dat het aan de showrunners zal liggen hoe lang de serie nog zal draaien. Het derde seizoen van The Last of Us zal het verhaal van Abby gaan volgen en zal ergens volgend jaar op HBO Max te zien zijn.

HBO gaat een TV serie maken voor Baldur’s Gate 3 en Craig Mazin, bekend van Chernobyl en The Last of Us, is de schrijver, showrunner en uitvoerend producent voor de TV serie. Fans zijn nog niet helemaal overtuigd, omdat Larian Studios niet betrokken is bij de ontwikkeling van de serie.

Except that we made it popular enough for it to be referred to as Baldur’s Gate 3 — Very AFK (@Cromwelp) February 6, 2026

Sophie Hunter is gespot terwijl zij opnames had voor de Tomb Raider serie. In een korte filmpje zien we hoe de Game of Thrones ster de rol van Lara Croft vertolkt.

Isabela Merced, bekend als Dina uit The Last of Us, zal te zien zijn als hoofdrolspeelster in The House of the Dead. De film is gebaseerd op de gelijknamige zombie horrorshooter van SEGA uit de jaren ’90, die zal worden geregisseerd door Paul W.S. Anderson (bekend van de Resident Evil-films).

Trailers

Tekken 8 Season 3 gaat in maart van start en zal drie nieuwe personages, een nieuwe stage en een nieuwe “character costume” aan de game toevoegen. Je kunt de season pass al vanaf 10 febrauri aanschaffen. Hieronder is de eerste trailer te zien waarin de personages Kunimitsu, Bob en Roger Jr hun moves tonen.

Er is een nieuwe video van Crimson Desert vrijgegeven waarin dieper op de features van de game wordt gegaan. Dit keer is het de beurt aan de combat en de progressie van de actie-RPG van Pearl Abyss.

Geruchten

Starfield verschijnt volgens PPE op 7 april voor de PlayStation 5. De site claimt interne documenten van een videogame-distributeur in handen te hebben gekregen waarin de releasedatum van de PlayStation 5-versie staat vermeld.

Volgens Tom Warren van The Verge is de remaster van Fallout 3 in ontwikkeling bij Bethesda en mikt het team op “een gelijksoortige ervaring als The Elder Scrolls IV: Oblivion remaster. Als ze dan maar wel die decennia oude bugs eruit weten te halen!