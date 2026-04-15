God of War spin-off met Faye zou meerder mythologieën bevatten

De geruchten rondom een God of War spin-off met Faye zijn weer aangewakkerd en nieuwe details onthuld.

Vorige maand meldden we al dat er mogelijk een God of War in ontwikkeling is met niet Kratos in de hoofdrol, maar Faye (de overleden vrouw van Kratos). Deze geruchten worden overigens al drie jaar lang door FandomWire op het internet verspreidt, maar wordt daar ook door bijgestaan door MP1st. Eerstgenoemde zou overigens in eerste instantie alleen weten dat het om een spin-off ging en in de loop der jaren is men er achter gekomen dat het een game wordt die draait om Faye.

Volgens de websites zal de spin-off verschillende mythologieën volgen, zoals de Maya, Chinese en Japanse mythologieën. Hoe dat precies ten werk gaat, laat men helaas in het midden. Het lijkt ons dat de setting van de game hetzelfde is als de voorgaande games, maar wat weten we nou precies allemaal van het personage?

Deze week meldde Tom Henderson dat de aankondiging van de nieuwste God of War niet lang meer op zou laten wachten. Deze zou nog voor deze maand gepland staan. Echter zouden we jullie toch aanraden om alles vooralsnog met een korrel zout te nemen. Immers hebben noch Sony, noch Santa Monica gereageerd op een van deze geruchten.