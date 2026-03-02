Cory Barlog zou mogelijk werken aan God of War spin-off met Faye in de hoofdrol

Er zijn nieuwe geruchten over de nieuwe God of War-game van Cory Barlog op het internet gedoken. De game director van God of War (2018) zou namelijk werken aan een spin-off met een verrassende hoofdpersonage.

Er waren in het verleden geruchten dat er een spin-off zou komen met Kratos’ zoon Atreus, maar nu wordt er geclaimd dat er een komt met zijn vrouw Faye. Het enige wat wij van haar gezien hebben, zijn de flashbackscenes in God of War: Ragnarök, aangezien ze in de eerste game al was overleden. In de game was het uiteindelijk ook de bedoeling om haar as uit te gooien.

Echter zal er dus mogelijk een spin-off komen met Faye (gespeeld door Deborah Ann Woll) en dat zijn we te weten gekomen via Insider Gaming. Zij melden dat een aantal fans op de LinkedIn pagina van een voormalig senior writer wat interessante details over de nog aan te kondigen game gehoord. Daar stond namelijk geschreven dat hij hielp bij “het verder uitwerken van personages, verhaallijnen en originele achtergrondinformatie die het bejubelde IP uitbreidden”. Inmiddels zijn er ook een aantal insiders die claimen meer over deze game te hebben gehoord.

Goddes of War?

Toen er online geruchten opdoken over een nieuwe God of War-game met een nieuwe hoofdrolspeler, suggereerden insiders dat Faye, Kratos’ vrouw, de hoofdrol zou spelen in de nog naamloze titel. Er wordt beweerd dat het een ander soort game zal zijn dan de grootschalige, mythische avonturen uit de Noorse God of War-games en zich meer zal richten op actie-elementen in de stijl van ‘Devil May Cry’.

Insiders NatetheHate en Shpeshal Nick laten op X namelijk het volgende weten:

Yep Matches everything I was told Didn’t hear anything about the mythology involved or anything. Just that it was Faye and more action focused Probably closer in style to Devil May Cry than the newer God of War games. Sort of. At least how it was described to me https://t.co/woLZ3V7zsg — Shpeshal Nick (@Shpeshal_Nick) March 1, 2026

Vooralsnog raden we het jullie aan om dit gerucht met een korrel zout te nemen. Het kan zijn dat de game binnenkort officieel uit de doeken wordt gedaan, maar het zou ook zo maar kunnen dat de game helemaal nooit uitkomt, doordat het (al) geannuleerd is. Als de game al begin volgend jaar moet komen, zal het niet heel lang meer duren voor we een aankondiging krijgen. Tenzij we een shadow drop krijgen als Sons of Sparta? Zouden jullie graag een nieuwe God of War-game zien met Faye in de hoofdrol?