Saros ontwikkelaar Housemarque al bezig met volgende game

Housemarque brengt volgende maand Saros uit, maar is ook al bezig met zoeken voor personeel voor de volgende game!

De ontwikkelaar van Returnal en Saros heeft een aantal vacatures staan voor een nieuw project. Er zijn momenteel zes vacatures bij het bedrijf, waaronder één voor Principal Graphics Programmer. In de vacaturetekst staat dat de kandidaat nauw zal samenwerken met het team, met name de Technical Art Director, Technical Director en Graphics Architect, om de volgende fase in de ontwikkeling van games binnen de studio vorm te geven.

“Samen met het team ga je innovatie stimuleren op het gebied van raytracing, belichting en shading, en frisse ideeën omzetten in praktische oplossingen, of het nu gaat om GPGPU-technieken of realtime machine learning en tensor computing”, aldus de vacaturetekst.

Daarnaast zoeken ze iemand met meer dan 8 jaar ervaring in grafische programmering voor vergelijkbare projecten, waaronder ten minste één uitgebrachte AAA-videogame. Opvallend is ook dat ze een kandidaat zoeken die specifiek gepassioneerd is over het maximaliseren van de grafische kwaliteit op PlayStation-hardware.

Ze zijn ook op zoek naar een hoofdgameplay-animator. In de vacature staat specifiek vermeld dat ze werken aan de “volgende baanbrekende titel” van het team. Potentiële kandidaten moeten ervaring hebben met gameplay-animatie voor AAA-games, bij voorkeur in een leidinggevende functie.

Verdere details over de nieuwe game zijn er helaas niet te vinden, maar het is goed om te zien dat ze de oog ook op de toekomst hebben gericht. Kijken jullie al uit naar Saros? Laat het ons weten in de reacties!