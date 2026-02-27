Sony gaat mogelijk geen first party games meer op PC uitbrengen

Sony zou volgens journalist Jason Schreier een andere strategie voor hun PC-games gaan hanteren. Het bedrijf gaat mogelijk geen first party singleplayer games meer op het platform uitbrengen.

Dit meldt de journalist in een podcast, waar in hij claimt dat Sony “afstand neemt” van hun huidige PC-strategie om singleplayergames ook daarop uit te brengen. Zo kwamen games als God of War, Spider-Man en Returnal naar Steam en de Epic Games Store.

Waarom het bedrijf niet meer games na het platform willen brengen is niet bekend, maar Schreier vermoedt dat de release op PC commercieel gezien niet heel succesvol waren. Echter zou Sony nog wel live-servicegames uitbrengen op PC, maar we PC-gebruikers zullen toch echt een PlayStation 5 moeten aanschaffen voor Marvel’s Wolverine, aangezien die dus niet op Steam of Epic Games Store verschijnt.

Overigens is Jason Schreier niet de enige die dit meldt, want eerder meldde Jez Cordon van Windows Central dat Sony zich “waarschijnlijk terugtrekt van de PC-markt”. Bovendien kreeg hij daar onlangs bijval voor van een post op Resetera. Wat vinden jullie van de keuze van Sony? Laat het ons weten in de reacties!