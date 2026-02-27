Warner Bros belooft veel goeds voor 2027 en 2028 en meer in overig nieuws week 9

Hoewel de eerste zonnige dagen zich al gemeld hebben, kunnen we dit weekend weer lekker genieten van de horror in Resident Evil Requiem. Echter hebben we eerst nog wat overige nieuwtjes van de week voor jullie tegoed!

Nieuws

Het lijkt erop dat het onlangs aangekondigde Dragon Ball Age 1000 een codenaam is voor Xenoverse 3. Bandai Namco had de onthulling van de game namelijk in een playlist gezet op YouTube die de naam Xenoverse 3 had. De lijst is inmiddels verwijderd, maar het kwaad was voor de uitgever al geschied.

Dragon Ball Xenoverse 3 is the Age 1000 game announcement – YouTube playlist created by Bandai Namco Southeast Asia https://t.co/e3nRVg5tWo https://t.co/9nKZIyTILo pic.twitter.com/B2E0TsmXl4 — Wario64 (@Wario64) February 22, 2026

Nintendo laat de viering van het veertig jarige bestaan van The Legend of Zelda aan zich voorbij gaan. Waarschijnlijk omdat men gewoonweg geen game van de serie voor de komende periode in de planning heeft. Gelukkig komt Bandai wel met een speciale collectie miniatuur wapens van de serie, waaronder een zeldzame variant van the Master Sword. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk over de serie na Europa komt.

Asha Sharma, de nieuwe Xbox-chef heeft veel over zich heen gekregen de afgelopen dagen. Nadat ze haar gamertag had gedeeld, werd deze natuurlijk meteen onder de loep genomen en bleek dat ze een gamerscore van 10.000 had. De community vond dit wel heel erg hoog, maar het blijkt dat ze dit account had gedeeld met familieleden.

I agree. Faking would be a terrible idea and wouldn’t work. I also didn’t expect my gamertag to blowup and the reality is more boring. I created it recently to learn and understand this world. I’ve played with my family, and it’s a shared home account across devices (which you… — Asha (@asha_shar) February 24, 2026

Nacon heeft in een persbericht laten weten uitstel van betaling te hebben aangevraagd. Dit ligt overigens niet aan hun zelf, maar moederbedrijf Bigben kreeg van de bank te horen dat ze geen financiering verstrekken. Hierdoor kon het bedrijf hun investeerders niet betalen en dus ook Nacon niet meer hun rekeningen kan betalen. Er wordt door de uitgever van games als Styx: Blades of Greed en Hell is Us alles op alles gezet om de betalingen alsnog te kunnen voldoen en een faillissement te voorkomen. We zijn benieuwd of dit impact heeft op de Nacon Connect van volgende week, al lijkt dat niet het geval.

Warner Bros spreekt qua games over een “tussenjaar”, aangezien er op dit moment alleen LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight gepland staat. In een gesprek met Variety laat JB Perette, het hoofd van Warner Bros. Discovery, weten dat ze vorig jaar een reset hebben doorgevoerd omdat zij bezig waren “met teveel IP’s met een te breed scala aan studio’s”. Er komen betere tijden aan en volgend jaar en 2028 zouden veel beter moeten worden.

Lollipop Chainsaw RePOP is iets uitgesteld en zal nu op 28 mei verschijnen. De game stond op 26 maart, maar dat bleek helaas niet haalbaar voor Dragami Games.

[Notice of Release Date Change] Following our previous announcement regarding the postponement of

LOLLIPOP CHAINSAW RePOP Nintendo Switch 2 Edition,

we are pleased to inform you that a new release date has now been confirmed. New Scheduled Release Date:

May 28, 2026 In… pic.twitter.com/xQfFYGFhIo — DRAGAMI GAMES 【OFFICIAL】 (@Dragami_Games) February 26, 2026

Evercade komt later dit jaar met een Super Pocket handheld waarop 14 retro games van Rare te spelen zijn, zoals Banjo-Kazooie en Battletoads. Het apparaatje is vanaf juni verkrijgbaar voor €59,99 en is vanaf vandaag te pre-orderen.

Want to carry 14 @RareLtd games in your pocket, but lack the spacious leg wallets of a ’90s skater? Enter: The @HyperMegaTech Super Pocket Rare Edition! 14 classic Rare titles built-in, Banjo-Kazooie optimised to work on a D-Pad, plays @evercaderetro carts, available in June. pic.twitter.com/zSuxyy9LHA — Rare Ltd. (@RareLtd) February 27, 2026

Serie/ Films

De BioShock film van Netflix krijgt weer een teken van leven. In een interview met Collider laat producer Roy Lee weten waarom we zo lang moeten wachten op de film die vier jaar geleden werd aangekondigd. De producer had het gewoonweg te druk met de films The Long Walk en een Hunger Games prequel. Nu laat hij in het interview weten dat 2K Games rondom de release van een nieuwe game uit de reeks uit te kunnen brengen. Dat zou kunnen betekenen dat BioShock 4 nog minstens twee jaar van ons verwijderd is..

Amazon heeft onthuld dat Ed Skrein de rol van Baldur zal vertolken in de God of War serie. Je kent de acteur wellicht als Ajax/ Francis Freeman uit de eerste Deadpool film of als Atticus Noble in de Rebel Moon films.

Er is een nieuwe trailer van Mortal Kombat 2 vrijgegeven waarin we zien hoe Karl Urban weer de hoofdrol vertolkt als Johnny Cage. Hij wordt gedwongen om aan een vechttoernooi deel te nemen.

Over de God of War serie gesproken: Amazon heeft de eerste foto van Kratos (Ryan Hurst) en Atreus (Callum Vinson) gedeeld. Daarin zien we een beeld die we herkennen uit de game van 2018.

Trailers

Total Mayhem Games heeft een nieuw deel in de We Were Here reeks aangekondigd. In We Were Here Tomorrow gaan spelers in een retro-futuristische faciliteit samen weer puzzels oplossen, maar uiteraard komt de game met een twist. De game wordt dit jaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Pokémon Champions komt in april uit voor de Nintendo Switch, maar ook Android en iOS-gebruikers kunnen dit jaar nog met de vechtgame aan de slag. Check hier de eerste trailer!

Er is een nieuwe trailer van Mouse: P.I. For Hire vrijgegeven waarin we een baasgevecht zien. Dit gevecht met Robo-Betty Mark III lijkt laat in de game plaats te vinden, aangezien Jack veel wapens moet gebruiken om haar tot stoppen te dwingen. De game verschijnt op 19 maart voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch en Switch 2.

Wishfully heeft een nieuwe video van Planet of Lana 2: Children of the Leaf vrijgegeven en daarin wordt meer getoond van de stealth en andere gameplaymechanieken uit de game, die op 5 maart zal verschijnen voor de PC, PS4, Xbox One, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch en Switch 2.

Playground Games heeft een nieuwe video van Forza Horizon 6 vrijgegeven waarin verschillende Japanse landschappen getoond worden die spelers gaan bezoeken. Vanaf 19 mei zullen we zien hoe hard we daar kunnen scheuren, maar voor nu ziet het er in ieder geval veelbelovend uit!

Het op Starfox geïnspireerde Wildblue Skies heeft een demo gekregen op Steam en die is dus nu al te spelen. Check hier de trailer waarin je alvast een voorproefje krijgt van de game die later dit jaar na de PC en Xbox Series S/ X komt.

Spelers van God of War: Sons of Sparta kunnen al vroegtijdig de roguelike modus Pit of Agonies ontgrendelen. Dit is te doen door de volgende code in te drukken in het menu van de game:

Omhoog, omhoog, beneden, links, recht, links, recht (met vierpuntsdruktoets), L1, R1 en touchpad.