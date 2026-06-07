Empulse van Splitgate-ontwikkelaars 1047 Games heeft veel weg van Titanfall

1047 Games heeft tijdens de PC Gaming Show hun nieuwste game Empulse uit de doeken gedaan en de game heeft erg veel weg van Titanfall!

Tijdens de show werd namelijk de eerste gameplay-beelden van de game getoond, die overigens al op 24 juni in Early Access verkrijgbaar is.

In de game nemen twee teams het tegen elkaar op en is er per level een grote mech te vinden. Beide teams zullen dus de race met elkaar moeten aan gaan om de mech te vinden, maar tussendoor ook de strijd met elkaar moeten voeren. De gameplay lijkt dus erg op die van Titanfall, zoals de snelheid en het feit dat je over muren kunt rennen. Het ziet er in ieder geval veelbelovend uit en de game is dus binnenkort al speelbaar. Gaan jullie deze game testen?