Empulse demo nu te spelen op Steam

Je kunt je alvast in de stemming brengen voor de Early Access lancering van Empulse, want de demo is namelijk te spelen op PC via Steam!

Empulse is de nieuwste game van Splitgate-ontwikkelaar 1047 Games en is een super snelle arcade shooter. In de game vechten twee teams het tegen elkaar op en kunnen de wedstrijd na hun hand zetten door een gigantische mech te veroveren. De game lijkt erg veel op die van Titanfall gemixt met elementen uit hun eerdere games en belooft veel goeds. Wij zijn ook al aan de slag gegaan met de demo en hebben moeite om ermee te stoppen.

Dus als je ook een PC/ handheld PC en de game een kans wil geven, ga dan snel naar de Steam pagina van de game en download de demo!

Empulse zal op 24 juni in Early Access verschijnen, aangezien 1047 Games graag de community bij de ontwikkeling ervan wil betrekken. De game verschijnt dan ook op de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.