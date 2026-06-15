Dev diary 1666: Amsterdam over het omtoveren van onze hoofdstad

Panache Digital Games heeft de eerste dev diary van 1666: Amsterdam vrijgegeven.

De game die wordt ontwikkeld door het team van Patrice Desilets, die aan de wieg stond van de Assassin’s Creed serie, vertelt een duister verhaal van Amsterdam. Spelers beleven het verhaal door drie verschillende tijdsperiodes, namelijk 1666, 1999 en de tegenwoordige tijd.

In de eerste dev diary, die onder de naam Beyond the Shadows worden uitgebracht, krijgen we meer informatie hoe het team onze hoofdstad omtoverde tot een mysterieuze plek vol bijgeloof en verborgen waarheden.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Mocht je geïnteresseerd zijn in 1666: Amsterdam kun je de proloog van de game via Steam of de Epic Games Store spelen. Later dit jaar zal hij daar ook te verkrijgen zijn als Early Access game.