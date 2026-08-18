Resonance: A Plague Tale Legacy en meer in tweede batch Xbox Game Pass games augustus 2026

Xbox heeft de tweede batch games onthuld die in het resterende deel van augustus 2026 naar Xbox Game Pass zullen komen. Daarvan is de release van Resonance: A Plague Tale wel de meest opvallende game.

Een van de meest opvallende nieuwe releases is dus Resonance: A Plague Tale Legacy, het derde deel in de Plague Tale-serie, dat op de release dag (27 augustus) beschikbaar komt voor Game Pass Ultimate en pc.

Resonance is een prequel op A Plague Tale: Innocence en A Plague Tale: Requiem, speelt zich 15 jaar eerder af en focust op Sophia, een personage dat de hoofdpersonen in de voorgaande games helpt.

Dit zijn de Xbox Game Pass games voor de rest van augustus 2026

Egging On (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, en PC) – 18 augustus –nu ook met Game Pass Premium; was al verkrijgbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, en PC) – 18 augustus –nu ook met Game Pass Premium; was al verkrijgbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass Vapor World: Over the Mind (Game Preview) (Cloud, Console en PC) – 19 augustus – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Game Preview) (Cloud, Console en PC) – 19 augustus – Game Pass Ultimate, PC Game Pass BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, XBOX Series X|S en PC) – 19 augustus – nu ook met Game Pass Premium; was al verkrijgbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S en PC) – 19 augustus – nu ook met Game Pass Premium; was al verkrijgbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass Relooted (Cloud, XBOX Series X|S en PC) – 19 augustus – nu ook met Game Pass Premium; was al verkrijgbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S en PC) – 19 augustus – nu ook met Game Pass Premium; was al verkrijgbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass Starsand Island (Cloud, XBOX Series X|S en PC) – 20 augustus – nu ook met Game Pass Premium; was al verkrijgbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S en PC) – 20 augustus – nu ook met Game Pass Premium; was al verkrijgbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass Aerial_Knight’s DropShot (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld en PC) – 25 augustus – nu ook met Game Pass Premium; was al verkrijgbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S, Handheld en PC) – 25 augustus – nu ook met Game Pass Premium; was al verkrijgbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass Blood Dungeon (Cloud, XBOX Series X|S en PC) – 25 augustus – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S en PC) – 25 augustus – Game Pass Ultimate, PC Game Pass Resonance: A Plague Tale Legacy (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld en PC) – 27 augustus – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S, Handheld en PC) – 27 augustus – Game Pass Ultimate, PC Game Pass Young Suns (Cloud, Console en PC) – 31 augustus – nu ook met Game Pass Premium; was al verkrijgbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass

(Cloud, Console en PC) – 31 augustus – nu ook met Game Pass Premium; was al verkrijgbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass Shelldiver (Cloud, Console en PC) – 1 september – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Op 31 augustus zullen de volgende games Xbox Game Pass verlaten: