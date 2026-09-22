Activision gaat de volgende Halo-game ontwikkelen

Xbox heeft aangekondigd dat Halo Studios onder Activision verdergaat als onderdeel van de grote reset bij het bedrijf.

Dit heeft te maken met de volgende ontslagronde, waarbij vele banen bij Halo Studios (en andere studio’s die daarbij betrokken worden) zijn gemoeid.

Door deze stap neemt Activision de Halo-franchise en de volgende Halo-titel over. Deze zal worden “geleid door een nieuw, speciaal daarvoor opgericht team dat losstaat van de lopende ontwikkelingen en plannen voor Call of Duty. Een klein team binnen Halo Studios zal de Halo-community en de games in de markt blijven ondersteunen.”

De aankondiging van vandaag onthulde ook dat honderden ontwikkelaars hun baan zullen verliezen als onderdeel van Microsofts bezuinigingsmaatregelen, die eerder dit jaar werden aangekondigd. Destijds kondigde Microsoft aan dat er in het huidige fiscale jaar 3200 banen zouden verdwijnen, waarvan 1600 per direct. Ook verschillende andere studio’s binnen Xbox zijn gereorganiseerd.

In die aankondiging eerder dit jaar zei Amy Coleman, uitvoerend vicepresident en chief people officer van Microsoft: “Beslissingen als deze zijn nooit gemakkelijk, en ik verzeker u dat we voortdurend zoeken naar manieren om het aantal te schrappen banen te verminderen. Waar mogelijk is het onze prioriteit om mensen in nieuwe functies te plaatsen die aansluiten bij de belangrijkste prioriteiten en grootste kansen van het bedrijf. Het afgelopen jaar hebben we meer dan 4.000 medewerkers in nieuwe functies geplaatst, waaronder nog eens 500 deze maand.”

Halo heeft sinds de release van Halo Infinite een aantal moeilijke periodes doorgemaakt, waarbij het merk moeite had om een ​​sterke spelersbasis te behouden en nieuwe spelers aan te trekken voor zijn iconische IP. In oktober 2024 kondigde 343 Industries een rebranding aan van zijn ontwikkelstudio’s naar Halo Studios om de merkidentiteit te versterken.

Op dit moment van schrijven is niet duidelijk waar de toekomst van Halo Studios ligt, behalve dat ze de “community zullen blijven ondersteunen”.