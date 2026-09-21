Releasedatum We Were Here Tomorrow onthuld

Total Mayhem Games heeft aangekondigd dat We Were Here Tomorrow, het volgende deel in de veelgeprezen We Were Here-serie met coöperatieve puzzels en avonturengames, op 20 oktober verschijnt op de PC (Steam), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X voor € 19,99.

De officiële trailer voor de onthulling van de releasedatum biedt een diepere blik op We Were Here Tomorrow, waarbij Creative Director Martín Mittner inzichten deelt over de nieuwe setting, gameplay en de evolutie van de We Were Here-ervaring.

Hoewel We Were Here Tomorrow een nieuwe retro-futuristische setting introduceert, blijft het stevig geworteld in de wereld en gameplay die fans kennen. Ontdekkers zullen tijdens hun reis bekende elementen en verwijzingen tegenkomen, naast nieuwe mechanismen die hen uitdagen om te communiceren en samen te werken op manieren die ze nog niet eerder hebben ervaren.

Bijna tien jaar na de lancering van het originele We Were Here is de serie uitgegroeid tot een franchise van vijf games en meer dan 15 miljoen spelers. Met meer dan 350.000 wensenlijsten belooft We Were Here Tomorrow het grootste avontuur in de serie tot nu toe te worden.

Belangrijkste kenmerken van We Were Here Tomorrow:

• Een gedeeld avontuur: Wanneer het lot een onverwachte wending neemt, raken twee ontdekkingsreizigers gevangen in een mysterieuze faciliteit. Ze kunnen alleen op elkaar vertrouwen en moeten de geheimen ervan ontrafelen en bepalen wat de toekomst brengt.

• Asymmetrische coöperatieve puzzels: Geen twee ontdekkingsreizigers ervaren de faciliteit op dezelfde manier. Vertrouw op je partner, communiceer via je walkie-talkies en combineer jullie unieke perspectieven om puzzels op te lossen die de wetten van tijd, zwaartekracht en ruimte tarten.

• Twee spelers, twee verschillende rollen: Jij en je partner hebben elk een andere rol, met een eigen hightech tool tot jullie beschikking. Werk samen en gebruik jullie apparatuur op creatieve manieren om obstakels te overwinnen die jullie beiden alleen niet zouden kunnen aanpakken.

• Een mysterie in een fictieve jaren 80-toekomst: Verken Norček Industries en ontdek de geheimen achter de experimenten en het vermiste onderzoeksteam. Reis door een retro-futuristische wereld die tot leven komt door opvallende omgevingen en een nostalgische synthwave-soundtrack.