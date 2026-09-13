Daar is ie dan eindelijk: Starcraft shooter aangekondigd

Tijdens Blizzcon 2026 werd de terugkeer van StarCraft onthuld. Sinds de lancering van StarCraft remastered in 2017 verscheen er niks meer maar daar komt in 2030 verandering in. Dan verschijnt namelijk een shooter in het universum.

In zijn toespraak sprak Hay over zijn passie voor het werken bij Blizzard en zijn enthousiasme over de terugkeer van de serie. Dit is een ander soort StarCraft-release, aangezien het een shooter zal zijn. De terugkeer van de franchise werd al langer over gespeculeerd.

Eerder deze maand gingen er geruchten dat NEXON de ontwikkelingsrechten van de StarCraft IP van Blizzard zou overnemen. In januari werd echter al gemeld dat de game waarschijnlijk op de conventie van dit jaar onthuld zou worden.

De cinematische trailer toonde soldaten die trainen voor grondgevechten, met de focus op een jonge man die zich voorbereidde op de oorlog. De voice-over in de trailer was Dominion-propaganda, die uitlegt waarom de strijd essentieel is voor het voortbestaan ​​van de mensheid. Tot slot eindigt de trailer met de jonge man die je hebt gevolgd, die ogenschijnlijk is omgekomen in de oorlog, waarna wordt aangekondigd dat de serie in 2030 zal terugkeren.

Wat vinden jullie van de terugkeer van StarCraft? Laat het ons vooral weten in de reacties!