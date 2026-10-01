Kena: Scars of Kosmora uitgesteld naar volgend jaar

Ember Lab zegt meer tijd nodig te hebben met Kena: Scars of Kosmora en heeft de game daardoor uitgesteld tot ergens volgend jaar.

De game werd aangekondigd tijdens de State of Play van februari zou oorspronkelijk dit jaar naar de PC en PlayStation 5 komen.

Echter laten Ember Lab’s COO Josh Grier en de schrijver van de game Thomas Varga in een bericht op het PlayStation blog weten dat de game is uitgesteld tot volgend jaar.

Kena: Scars of Kosmora moet Bridge of Spirits overtreffen

“Sinds onze aankondigingstrailer in februari hebben we ons volledig gericht op de afronding van Kena: Scars of Kosmora. Het was fantastisch om alle anticipatie en passie van de fans te zien. We kunnen niet wachten om een ​​nieuw deel van Kena’s verhaal met jullie te delen.

Tegelijkertijd willen we een topgame leveren die de kwaliteit van ons debuut uit 2021, Bridge of Spirits, overtreft, en dat op een veel grotere schaal. Daarvoor hebben we nog wat meer tijd nodig. Door de release uit te stellen naar 2027 kunnen we de uitgebreide game-ervaring die we willen leveren echt perfectioneren.

We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn om aan Kena’s volgende avontuur te beginnen als wij om het met jullie te delen. We hebben hard gewerkt om het te vullen met de verwondering, charme en uitdaging die fans van ons gewend zijn.

We waarderen jullie geduld en steun terwijl we de tijd nemen om van Scars of Kosmora de evolutie van Kena’s reis en de ervaring te maken die we voor ogen hebben.”

De originele Kena werd in september 2021 uitgebracht voor de PC, PlayStation 4 en PlayStation 5 en later in 2024 voor Xbox Series X/S. De game werd over het algemeen goed ontvangen door critici en behaalde scores van 81 (PS5) en 83 (pc) op Metacritic.

Een “feature complete” versie van de game werd in maart van dit jaar ook uitgebracht voor de Switch 2, met de nieuwste updates, waaronder de Anniversary DLC en de New Game+ modus.

Kena: Bridge of Spirits werd omschreven als “een verhaalgedreven actie-avontuur met een verbluffende visuele stijl die verkenning combineert met snelle gevechten”.

Ontwikkelaar Ember Lab werd in 2009 opgericht door de broers Josh en Mike Grier als animatiestudio en had vóór Kena nog geen high-end game uitgebracht.