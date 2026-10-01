Sony onthult QSSR, een nieuwe upscaletechnologie voor de standaard PlayStation 5

Sony heeft de komst van Quick Spectral Super Resolution (QSSR) bevestigd. Dit is een verbeterde upscaletechnologie voor standaard PlayStation 5-consoles.

QSSR, niet verwarren met PSSR voor de PlayStation 5 Pro, is een evolutie van hun upscaletechnologie dat de beeldkwaliteit van de games verbeterd op de standaard PlayStation 5.

Marvel’s Wolverine en Ghost of Yotei zijn de eerste games die gebruik zullen maken van de nieuwe technologie. QSSR zal aan die games worden toegevoegd als extra grafische optie. Sony heeft laten weten dat de technologie met alle PlayStation-ontwikkelaars zal worden gedeeld en heeft een vergelijkingsvideo online geknald voor Marvel’s Wolverine.

Digital Foundry heeft een analyse van QSSR gepubliceerd en de potentie van de technologie “opmerkelijk” genoemd.

“Lage resolutie en slechte upscaling hebben veel games in deze generatie beïnvloed, maar QSSR zou een groot verschil kunnen maken. Vooral in Marvel’s Wolverine kan de kwaliteitsverbetering uitzonderlijk zijn”, aldus het techbedrijf.

“Wat de beeldkwaliteit betreft, volstaat het te zeggen dat de temporele stabiliteit aanzienlijk is verbeterd, het detailniveau is toegenomen, de subpixelintegriteit aanzienlijk beter is, terwijl artefacten van elementen zoals bewegend gebladerte sterk zijn verminderd. Dat gezegd hebbende, bij Ghost of Yotei, een game met een al matige beeldkwaliteit, waren de verbeteringen minder dramatisch.”

Mike Fitzgerald, hoofd technologie bij Insomniac, laat in een reactie weten:

“QSSR voegt meer helderheid en stabiliteit op pixelniveau toe aan onze omgevingen, waardoor extra details zichtbaar worden in de drukke straten van Madripoor, de dichte steegjes van Shinjuku en vele andere gebieden tijdens Logans epische reis.

“Persoonlijk vind ik het geweldig om te zien hoe de technische teams van PlayStation het PlayStation 5-platform continu verbeteren, en ik kijk ernaar uit dat meer games in de toekomst gebruik zullen maken van QSSR!”

Jasmin Patry, hoofd rendering engineer bij Sucker Punch, voegt daar aan toe:

“QSSR blinkt uit in het weergeven van de fijne details in onze personages en omgevingen en doet dit met een mate van temporele stabiliteit die tot nu toe niet mogelijk was op de PS5-console.

We hebben er lang naar verlangd dat alle PS5-spelers de ongelooflijke beeldkwaliteit die PSSR naar de PS5 Pro brengt, zouden kunnen ervaren, en QSSR is een positieve stap in die richting!”