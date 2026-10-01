Metro Redux krijgt gratis “next-gen” upgrade op 22 oktober

4A Games heeft aangekondigd dat de PC-versie van Metro 2033 en Metro Last Light op 22 oktober een next-gen upgrade zal krijgen.

Als je, net als wij, uitkijkt naar de aanstaande release van Metro 2039, zul je waarschijnlijk net zo blij zijn om te horen dat je Metro 2033 en Metro: Last Light binnenkort opnieuw kunt spelen, met een heleboel technische upgrades.

Op 22 oktober (op pc) en 29 oktober (op PlayStation en Xbox) krijgt Metro Redux een gratis “next-gen” upgrade voor alle bestaande bezitters.

Het team van 4A Games heeft bevestigd dat deze update de texturen, belichting, schaduwen, animaties, audio en omgevingsdetails van beide games verbetert. Bovendien wordt de resolutie verhoogd naar 4K en tot 120 FPS op consoles, en 4K met onbeperkte framerate op pc-platforms.

Er werd aangegeven dat deze release samenvalt met de viering van maar liefst 50 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd sinds de eerste game in 2010 uitkwam.

Op dit moment maakt de post-apocalyptische gamewereld zich op voor de release van Metro 2039, een enorm langverwachte titel die ik in augustus een paar uur heb mogen spelen. In mijn uitgebreide preview suggereerde ik dat het wel eens de beste post-apocalyptische shooter ooit gemaakt zou kunnen zijn – en daar sta ik nog steeds achter.

Duiken jullie door deze upgrade nog even de tunnels van Moskou binnen voor Metro 2039 op 4 februari in de winkels ligt?