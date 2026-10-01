Ubisoft zoekt personeel voor Splinter Cell remake

Het is alweer vijf jaar geleden dat de Splinter Cell remake werd aangekondigd, maar sindsdien horen we niet veel hoopgevend nieuws. Daar lijkt toch verandering in te komen.

Er zijn namelijk vacatures voor de game gespot door Ubisoft voor de Splinter Cell game en het is dit keer geen regisseur die wordt gezocht. Zo heeft men een vacature voor producer, die deel neemt aan de werving een team om die op te bouwen. Daarnaast helpt het bedrijf bij de professionele groei en carrièreontwikkeling van de talenten van degene die de baan neemt.

Splinter Cell remake nog steeds in ontwikkeling

In de laatste maanden heeft Ubisoft meerder vacatures geplaatst voor de game, waarvan twee alleen al in de laatste twee weken. Zo is men op zoek naar een Team Lead Level Designer. Deze fuctie omvat ook een belangrijke verantwoordelijkheid: “Ondersteunen van het onboarding- en wervingsproces om de teamcohesie en -effectiviteit te behouden.”

Ondanks dat er geluiden waren dat er banen bij het project werden geschrapt, ziet het er nog steeds naar uit dat we ooit met de Splinter Cell remake aan de slag kunnen.

Een ander belangrijk punt is dat, hoewel een producer doorgaans een van de belangrijkste posities bij een game is en al vroeg in het ontwikkelingsproces wordt aangesteld, er in deze beschrijving specifiek staat dat de producer “zijn of haar deel van de game op tijd en in een ondersteunende omgeving moet kunnen opleveren”. Dus nee, deze beschrijving geeft niet aan dat de algehele remake nog ver achterloopt in de ontwikkeling.

De laatste jaren hebben we al verschillende leaks van de game gezien, waaronder enkele screenshots, maar aangezien die uit 2024 stammen, is het lastig in te schatten hoe ver het project nu echt gevorderd is. Berichtgeving uit juli suggereerden bovendien dat de game in een kwetsbare staat verkeerde, wat de geruchten voedde dat de game misschien nooit het daglicht zou zien. Deze vacatures bieden echter in ieder geval enige hoop.