Xbox is volgens Asha Sharma niet te koop

Asha Sharma is in een interview met The New York Times duidelijk: Xbox en Microsoft blijven als het aan haar ligt gewoon bij elkaar.

Die vraag werd door de krant gesteld, nadat er eerder al geruchten waren en er wederom ontslagen zijn gevallen en studio’s door Xbox zijn afgestoten. Bovendien is het einde van de grootste reorganisatie ooit bij Xbox niet in zicht.

Xbox moet kosten wat kost een succes worden

Sharma meldt in het artikel dat zij (en Xbox) zich voor de lange termijn inzetten en dat ze bereid is om met Microsoft samen te werken zolang dat nodig is om ‘het bedrijf klaar te stomen voor succes’ en de belofte waar te maken om een ​​miljard mensen te vermaken met het Xbox-ecosysteem.

“Xbox is niet te koop. We zullen er alles aan doen om het bedrijf succesvol te maken en we zullen kijken naar de juiste partnerschappen, het juiste bedrijfsmodel en alles wat nodig is om dat te bereiken.”

We zijn benieuwd hoe ver men gaat om Xbox een succes te maken, gezien de ontwikkelingen van Xbox van de laatste jaren. Het bedrijf is al jaren een doelwit voor ontslagen en banenreducties.

Vorige week werd bijvoorbeeld duidelijk dat Xbox een aantal studio’s anders gaat indelen. Zo is Halo Studios gereduceerd tot ondersteunende studio, waardoor de nieuwe Halo nu door Activision zal worden ontwikkeld. Daarnaast zal Activision ook de leiding geven over Rare en zal Obsidian weer onder Bethesda werken.

Denken jullie dat Sharma het in haar heeft om Xbox weer aan de top te brengen? Laat het ons weten in de reacties!