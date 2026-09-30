Xbox’s Disc-to-digital feature nu voor iedereen te gebruiken

Xbox heeft vandaag bevestigd dat hun disc-to-digital feature wereldwijd toegankelijk is voor iedereen. De feature was tot vandaag alleen voor een selecte groep Xbox Insiders.

Met deze nieuwe functie kunnen gebruikers de “meeste Xbox games voor de Xbox One en Series S/ X” in elke Xbox-console met een optische schijfstation plaatsen en digitale rechten voor die game ontgrendelen voor elk ander Xbox-platform.

Het is nog niet volledig en het team heeft aangegeven dat ‘de criteria voor deelname in de loop der tijd kunnen veranderen’, maar het is een enorme stap voorwaarts voor de stappen richting een digitaal tijdperk en werd bovendien op sociale media positief ontvangen.

Your discs just got a digital upgrade today! 💿 Now, all players can experience the benefits of digital with most XBOX Series X and XBOX One physical discs: https://t.co/TuUdSr7Or8 pic.twitter.com/IVgrV2NY4v — XBOX | Emergence Begins (@XBOX) September 29, 2026

Er zitten natuurlijk wel een paar haken en ogen aan de deal. Het is niet allemaal rozengeur en zonneschijn.

Het team heeft benadrukt dat als je je Xbox-schijf uitleent, verliest of verkoopt, je licentie ingetrokken kan worden. Dat betekent dat je niet zomaar een game kunt kopen, je digitale kopie kunt bemachtigen en de game vervolgens aan iemand anders kunt verkopen. Dat is logisch, maar het betekent wel dat als je van een game af wilt, je het risico loopt dat je er in alle opzichten vanaf bent.

Originele Xbox- en Xbox 360-gamediscs worden niet ondersteund door deze technologie, en het team bevestigde:

“De geschiktheid kan variëren als gevolg van technische, licentie-, uitgevers-, productie- of andere factoren. Microsoft kan de geschiktheid in de loop van de tijd ook wijzigen.”

Het is bovendien een cross platformdeal. Als je je disc in een Xbox-console stopt en het is een Xbox Play Anywhere-titel, krijg je digitaal toegang tot die game op handheld- en pc-platforms. Als je bijvoorbeeld een Xbox-collectie op discs hebt en een ROG Ally Xbox X, kun je nu toegang krijgen tot die fysieke bibliotheek op je handheld.