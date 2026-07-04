Xbox werkt aan disk-naar-digitaal feature voor games

Sony krijgt bakken kritiek over zich heen, maar ook concurrent Xbox lijkt zich meer en meer te gaan focussen op een digitale toekomst.

Volgens een nieuw bericht van Tom Warren van The Verge (betaalde site) werkt Xbox aan een nieuwe functie waarmee Xbox-spelers al hun fysieke games kunnen omzetten naar digitale kopieën.

Disc2Digital om je Xbox Series en One games te digitaliseren

Warren meldt dat deze nieuwe “Disc2Digital”-functie sinds mei in de code van de Xbox PC-app is verschenen. Zijn bronnen zeggen dat het werkt voor Xbox Series X|S- en Xbox One-schijven, maar niet voor Xbox 360- of originele Xbox-games.

Het is de bedoeling dat spelers een compatibele schijf plaatsen, de game installeren en laden. Hiervoor is een Microsoft-account op de console vereist, waarna spelers een “digitale licentie” voor de game ontvangen.

“Deze digitale licentie is gekoppeld aan de specifieke disk en wordt overgezet van account naar account als je de fysieke game met een vriend ruilt of inlogt op een ander Xbox-profiel en een game vanaf disk probeert te spelen”,

aldus het bericht.

Feature niet voor alle games en digitale Xbox Helix onzeker

Er wordt ook gezegd dat de functie voor het digitaliseren van schijven zowel disks ondersteunt die bij een systeem worden geleverd als games die uit meerdere schijven bestaan. Niet elke disk , zelfs niet voor ondersteunde consoles, zal echter werken.

“Het hangt er allemaal vanaf hoe en wanneer de schijf is geproduceerd, en het is mogelijk dat deze niet de functies heeft die we voor dit programma nodig hebben”, aldus Microsoft.

De schijven zullen na het digitaliseringsproces nog steeds werken, zodat je ze op de juiste systemen kunt blijven spelen.

Wat betreft de berichten dat de Xbox Project Helix-console geen diskdrive zal hebben, zegt Warren dat Microsoft die beslissing

“nog niet volledig heeft genomen”.

Wat vinden jullie van de digitale toekomst? Is het niet iets wat we de afgelopen jaren langzaamaan hebben geaccepteerd?