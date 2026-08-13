Marvel’s Wolverine previews onthullen details over ragemeter en meer!

Over twee maandjes verschijnt Marvel’s Wolverine en de marketing van de game komt op gang. Zo zijn er ook previewsessies voor de game gehouden en daarin zijn interessante details te halen!

Zo schrijft het PlayStation Blog een preview over een speelsessie van twee uur en daarin wordt onder andere de “Rage tiers” besproken. Door goede combo’s te maken, kan Logan in een hogere “Rage tier” terecht komen. Zo worden zijn combo’s sterker in “Rage tier 2” en ontgrendelen spelers Last Stand dat hem in staat stelt zijn woede te gebruiken om zijn lichaam te genezen, zelfs als hij volledig is uitgeschakeld.

Maar de zaken lopen pas echt uit de hand wanneer Wolverine’s woedemeter niveau 3 bereikt. Zijn aanvallen worden aanzienlijk krachtiger en brute kritieke treffers worden beschikbaar. Zijn zicht lijkt te vernauwen, zijn ademhaling wordt luider en primitiever terwijl hij tussen vijanden door schiet en ze met gemak neerslaat. Die kritieke treffers kunnen leiden tot gevaarlijk leuke uitschakelingen, zoals het grijpen van de katana of boog van een lid van The Hand om die vervolgens met kracht terug te slaan.

Daarnaast sprak de redactielid over haar waardering voor de relaties tussen Wolverine en zijn voormalige vijanden, Mystique en Sabretooth. Ze prees ook de hoeveelheid verkenningsmogelijkheden in de game en de verschillende upgrades voor kleding en klauwen die te vinden zijn.

Neem de tijd om elke nieuwe locatie te verkennen, want Wolverine kan verborgen kratten met grondstoffen voor upgrades of verzamelbare whiskyflessen ontdekken. Logan kan ook Nightmare Doors tegenkomen, die hem naar een droomachtige hut transporteren om deel te nemen aan een Nightmare Trial. Deze getimede snelheidsproeven transformeren verschillende locaties uit de game in een verticale koortsachtige droom, waar hij naar het einde kan racen om een ​​vergeten herinnering uit zijn verleden te ontgrendelen.

Marvel’s Wolverine verschijnt op 15 september voor de PlayStation 5.