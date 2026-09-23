Insiders claimen dat Activision Halo gaat rebooten

Activision gaat niet alleen de leiding pakken over de Halo franchise, maar volgens insiders ook voorzien van een complete reboot.

Nadat er gisteren weer een ronde aan ontslagen bij Xbox er door werden geduwd en enkele studio’s samen werden gevoegd, de deuren sloten of werden omgetoverd tot ondersteundende studio werd er bekend dat Activision “een nieuw team” samenstelt voor de Halo franchise.

Er zijn geen details bekendgemaakt over toekomstige games, maar er wordt nu beweerd dat Activision van plan is de franchise nieuw leven in te blazen en daarmee een nieuw tijdperk voor Master Chief in te luiden.

De beweringen komen van TechnicalHalo op X, die stelt dat Halo een “nieuw hoofdstuk” ingaat en dat de bestaande “lore niet zal worden voortgezet”.

this is a reboot, a new chapter, lore is not going to be continued — big baby beluga (@TechnicalHalo) September 22, 2026

Overigens zijn hun de enige die dit claimen. Zo heeft Insider Gaming deze opmerkingen niet kunnen verifiëren en zullen we ze vooralsnog met een korreltje zout moeten nemen, maar het is een richting die logisch zou zijn gezien de veranderingen bij de studio.

Zo werden de laatste releases van de serie niet zo positief ontvangen als de eerder verschenen games en deden ze het commercieel gezien ook niet zo goed. Dat het tijd werd voor een frisse wind was wel duidelijk, maar of Activision dit kan realiseren, moeten we nog maar bezien. Denken jullie dat de uitgever het in huis heeft om van Halo weer een klapper van jewelste te maken?