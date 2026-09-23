Halo Activision reboot
Gerucht

Insiders claimen dat Activision Halo gaat rebooten

Joey Hasselbach

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