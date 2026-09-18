Modern Warfare 4 wordt het einde van het verhaal dat in 2019 werd gestart

Volgens Activision wordt Call of Duty Modern Warfare 4 de “epische conclusie” van de saga. Al laat men in het midden wat dit nou precies betekent.

In een bericht op X laat het bedrijf weten dat Call of Duty Modern Warfare 4 de epische conclusie zal worden. Al vragen we af of men hiermee het verhaal bedoelt dat men in 2019 startte met de reboot van de serie of dat ze de Modern Warfare serie de rug toekeren.

From Korea to the farthest reaches of the globe, Task Force 141 faces a war with no borders. Witness the epic conclusion. pic.twitter.com/Stmp4m3lol — Call of Duty (@CallofDuty) September 17, 2026

Eerder liet Treyarch design director Kevin Drew weten dat zij wat nieuws gaan doen en dat het iets is “dat niemand ooit heeft ervaren”. Het zou logisch zijn als Treyarch iets anders maakt, gezien het lauwe ontvangst van Call of Duty Black Ops 7.

Echter zou het betekenen dat als Infinty Ward ook hun reeks beëindigt dat Activision voor het eerst sinds 2007 geen subfranchises meer heeft.

Mogelijkheden voor Ghost 2/ Infinity Warfare 2?

Mocht het zo ver komen dan zou het overigens niet de eerste keer zijn dat Infinity Ward de Modern Warfare serie met rust laat. In 2011 kwam er ook al een einde aan de originele trilogie, al had de ontwikkelaar daarvoor nog wel gesprekken voor een vierde deel. Echter kwam men later met Call of Duty: Ghosts en diens opvolger Infinity Warfare.

Helaas waren beide games niet het succes waar ze op hadden gehoopt, maar wellicht dat ze het alsnog gaan proberen met een van deze subfranchises. Zouden jullie het vet vinden als er een Ghosts 2 komt?