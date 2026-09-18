Voormalig The Last of Us-regisseur vindt games van tegenwoordig “saai”

Bruce Straley, de game director achter games als Uncharted en The Last of Us, is van mening dat veel ontwikkelaars tegenwoordig te weinig risico nemen en daardoor saaie games maken.

In een interview met Edge bespreekt Straley de huidige staat van game-industrie. Hij is van mening dat er bij AAA-games steeds minder ruimte is om innovatie door te voeren of ideeën uit te proberen.

Daarin noemt hij God of War: Laufey, waarvan hij de graphics indrukwekkend vindt, maar de gameplay hem niet enthousiast kan maken.

“God of War Laufey, ik kijk naar die game en iedere pixel is verbluffend. De hoeveelheid werk en vakmanschap die in ieder frame zit… Ik heb dit soort games zelf gemaakt en ik ben er nog steeds van onder de indruk. Maar als ik kijk naar wat je daadwerkelijk doet in de game, word ik niet enthousiast. En dat is niets tegen het team van God of War. Over de hele linie voelt het binnen AAA alsof er geen ruimte is om frisse, innovatieve ideeën toe te voegen.”

Wat dat betreft is de uitspraak opmerkelijk te noemen, want Straley stond met Naughty Dog aan de voetsporen van hoe het landschap van de moderne games er nu voor staan. Met Uncharted en The Last of Uszijn mede dankzij de ontwikkelaar voorbeelden van sterk filmische third-person actiegames, waarvan we er nu jaarlijks heel wat van voorbij zien komen.

Straley verliet Naughty Dog overigens in 2017 nadat hij door jaren intensief werken aan AAA-games met een burn-out kampte. Inmiddels werkt hij aan kleinere games bij zijn eigen studio, Wildflower Interactive. Van die studio werd tijdens de Game Awards Coven of the Chicken Foot onthuld.