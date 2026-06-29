Naughty Dog verkoos Last of Us remake boven die van Uncharted

Hoewel Naughty Dog steeds meer klaar lijkt te zijn met de Uncharted serie zijn er nog steeds fans die hopen dat ze ooit nog zullen terugkeren naar de serie die de ontwikkelaar pas echt op de kaart zette.

Dit verhaal over de remake begint eigenlijk bij de documentaire waarin Amy Hennig’s versie van Uncharted 4 werd besproken. De maker van die documentaire (Thekempy) heeft namelijk in de Last Stand Media podcast laten weten dat een remake van Uncharted: Drake’s Fortune heel dichtbij kwam:

“Nou, het is interessant, ze waren [Uncharted: Drake’s Fortune] op een gegeven moment in 2018 of 2019 aan het remaken. Er is een studio bij Sony genaamd de Visual Art Support Group, een ondersteunende studio voor de andere studio’s. Ik denk dat Jason Schreier dit verhaal heeft geschreven. Ik ga niet doen alsof het van mij is, maar voordat The Last of Us Remake er was, wilden ze [Naughty Dog] Drake’s Fortune remaken.

Ze hebben zelfs een heel klein stukje van de game gemaakt, en ik weet welk stukje, want een deel ervan is in de bestanden van The Last of Us 2 terechtgekomen, omdat ze dezelfde engine gebruikten. Het is de tussenfilm; Nate en Elena vliegen in Sully’s vliegtuig naar het eiland, worden neergeschoten en moeten met een parachute springen.

Ze hebben dat opnieuw gemaakt, eigenlijk met de graphics van Uncharted 4 als test, en toen presenteerden ze het en zeiden ze: ‘Dit kunnen we.’ Ik weet niet of ze het goedgekeurd kregen, maar toen realiseerden ze zich: oké, Uncharted 1 heeft wat modernisering nodig qua levels en actiescènes. Dus besloten ze: ‘Nee, dat doen we niet, we maken er een die wat minder modernisering nodig heeft’, en zo kwamen ze uit bij The Last of Us [de remake].

Ze hebben het zeker overwogen; ik weet niet of ze het ooit weer hebben opgepakt, of dat ze er überhaupt interesse in hebben, maar ze hebben het in het verleden in ieder geval al eens geprobeerd, dus ik zie ze het best nog eens proberen.”

Naughty Dog was naar verluidt niet alleen geïnteresseerd in een remake van Uncharted: Drake’s Fortune, maar maakte zelfs een klein voorproefje van hoe de volledige game eruit zou kunnen zien!

Moriarty legde echter op een gegeven moment uit dat de eerste Uncharted niet zo goed is verouderd als de andere games, en dat er waarschijnlijk veel aanpassingen en verbeteringen nodig zouden zijn om in het huidige tijdperk te passen.

Het stukje over de Uncharted Remake-bestanden klopt waarschijnlijk, aangezien een paar jaar geleden werd gemeld dat het vliegtuiggedeelte dat opnieuw is gemaakt, werd ontdekt in de gamebestanden van The Last of Us Part 2.

Het is jammer dat Naughty Dog besloot om niet verder te gaan met deze remake, aangezien er van The Last of Us al een remaster was vrijgegeven en Uncharted: Drake’s Fortune juist wel een remake zou mogen krijgen. Hopelijk besluit men toch ooit om erop terug te komen.