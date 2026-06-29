Kijk op 30 juni naar de Splatoon Raiders Direct

Op dinsdag 30 juni om 16:00 uur verschijnt de Splatoon Raiders Direct van ongeveer 15 minuten met nieuwe informatie over dit nieuwe, op één speler gerichte Splatoon-avontuur. Splatoon Raiders verschijnt op 23 juli exclusief voor de Nintendo Switch 2.
Je kunt de livestream bekijken op de Nintendo Direct-website, het Nintendo YouTube-kanaal of hier op onze website.
Daarnaast verschijnt er van nu tot 22 juli dagelijks een Splatoon Raiders prequel comic, De eigenaardige eilandavonturen van Deep Cut, op de Nintendo Today! app voor smartapparaten.