Er zijn geen plannen om GTA 6 op disk te zetten

Er wordt de laatste dagen veel gesproken over een mogelijke disk-versie van GTA 6, maar het lijkt erop dat de game alleen maar digitaal zal worden verkocht.

Vorige week werd bekendgemaakt dat GTA 6 is te pre-orderen en wat er in de standaard versie, de ultimate edition en ook de fysieke versie zit. Helaas zit in laatstgenoemde geen disk, zoals je eigenlijk zou verwachten.

Dat zou in eerste instantie te maken hebben met het feit dat Rockstar Games niet wil dat er voor 19 november spoilers van de game op het internet worden geplaatst. Daardoor besloot men om de game alleen digitaal te gaan verkopen en dus krijgen eigenaren van een fysieke versie alleen een doosje opgestuurd met daarin de code voor de digitale versie.

Dit nieuws leidde tot een hoop onvrede bij zowel fans als bij retailers, waarvan sommige weigeren de game op die manier te gaan verkopen. Er leek goede hoop doordat een Poolse website claimde dat GTA 6 toch wel op disk zou worden gezet, maar pas in december zou verschijnen.

GTA 6 wordt niet op disk gezet!

Dankzij The Hollywood Reporter hebben we inzicht gekregen in de problemen rond de fysieke release van Grand Theft Auto 6, en het lijkt erop dat het een teleurstellende afloop heeft.

De verwarring ontstond door een e-mail reactie aan fans die informeerden naar een disk-versie van de game, waarin stond dat “je in de komende maanden een fysiek exemplaar kunt aanschaffen”. Dat, samen met een bericht van ppe.pl, gaf fans hoop dat een schijfversie van de game kort na de release zou verschijnen, maar het lijkt erop dat dit verre van de waarheid is.

Volgens een bron die op de hoogte is van de plannen voor de release van GTA 6, wordt de formulering in de e-mail verkeerd geïnterpreteerd. De term “fysieke kopie” verwijst simpelweg naar de fysieke versie van de game, zoals in het geval van de downloadcode.

Wat betreft “de komende maanden”, dat zou een verwijzing zijn naar de maanden na de prijs- en editieaankondigingen van woensdag. Tot slot stelt de bron dat er geen plannen zijn om de game op disk te zetten, “niet bij de lancering en ook niet in de maanden erna”.

Het is jammer voor fans van fysieke media, want zonder disk is het niet mogelijk om de game te verkopen als je hem hebt uitgespeeld, te ruilen of te delen met vrienden en familie, terwijl het de digitale winkels op de console juist meer macht geeft.

Zal het mensen ervan weerhouden om GTA 6 te kopen? Waarschijnlijk niet, aangezien de hype rond deze game alles overtreft wat de industrie ooit eerder heeft gezien. Bekijk de trailer hieronder en herinner jezelf waarom we allemaal zo enthousiast zijn.